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Kovid-19 bağışıklığı birkaç ayda kaybedilebiliyor

İngiltere'de yapılan bir çalışma, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek edinilen bağışıklığın sadece birkaç ay etkili olduğunu ortaya koydu.
 13 Temmuz 2020 16:42
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Kovid-19 bağışıklığı birkaç ayda kaybedilebiliyor

İngiltere'de yapılan bir çalışma, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek edinilen bağışıklığın sadece birkaç ay etkili olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden King's College London'da görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen hastaların kazandığı bağışıklık aylar içinde yok olabiliyor.

Araştırma kapsamında, Kovid-19'a yakalanan 90 hastanın antikorları ve bunların zamanla nasıl değiştiği 94 gün süresince incelendi.

Yapılan kan testlerinde, hastalık belirtileri hafif olanların bile virüse karşı bağışıklık tepkisi taşıdığı görüldü.

Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı Kovid-19'a yakalandıktan sonraki birkaç haftada virüse etkili karşılık gösterdi.

Ancak 3 ay sonra bunların sadece yaklaşık yüzde 17'sinde Kovid-19'ü nötrleştirici antikorlar bulundu.

Uzmanlar, bu araştırma sayesinde edilen bilgilerin hükümetlerin salgın yönetimine etkisi olabileceğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları MedRxiv internet sitesinde yayımlandı.
Anadolu Ajansı
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