1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

20 sürücü adayı yerine sınavına giren 'joker' tutuklandı

>Muş'ta 20 sürücü adayı yerine Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarına girerek usulsüzlük yaptığı tespit edilen joker adayın tutuklandığı bildirildi.
 13 Temmuz 2020 16:45
Yazdır
20 sürücü adayı yerine sınavına giren 'joker' tutuklandı

Muş'ta 20 sürücü adayı yerine Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarına girerek usulsüzlük yaptığı tespit edilen joker adayın tutuklandığı bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon kapsamında; kentte düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarında bir kişinin joker aday olarak 20 aday yerine sınavlara girdiğinin tespit edildiği, Muş merkez ve ilçeleri olmak üzere toplam 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Joker aday olarak sınavlara katıldığı tespit edilen bir şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 20 şüphelinin ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 150 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 97 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeğinin ele geçirildiği ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu talimat verdi, çete üyeleri yataklarından toplandı
13 Temmuz 2020 16:52		 Van Gölü'nde çıkarılan ceset sayısı 32'ye yükseldi
13 Temmuz 2020 15:58
Yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
13 Temmuz 2020 15:50		 Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
13 Temmuz 2020 14:52
Heybeliada'daki orman yangınında 1 kişi tutuklandı
13 Temmuz 2020 14:29		 Doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı
13 Temmuz 2020 14:20
Nişandan dönen polis, anne ve babasıyla kazada hayatını kaybetti
13 Temmuz 2020 13:40		 Otomobil askeri kışlanın duvarını deldi, sürücü yaralandı
13 Temmuz 2020 13:33
Artvin'de kayıp 3 kişilik ailenin cesedine ulaşıldı
13 Temmuz 2020 13:16		 Yalova'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
13 Temmuz 2020 12:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:52 - Bakan Soylu talimat verdi, çete üyeleri yataklarından toplandı16:45 - 20 sürücü adayı yerine sınavına giren 'joker' tutuklandı16:42 - Kovid-19 bağışıklığı birkaç ayda kaybedilebiliyor16:31 - Bakan Selçuk: LGS'de hiçbir soru iptal olmadı16:28 - En yüksek 'devlet memuru'nun maaşı ve emekli ikramiyesi16:28 - İstanbul'da bisiklet yolları işgal altında
16:25 - '15 Temmuz Treni' yarın yola çıkacak16:22 - Ankara Valiliği açıkladı: 1390 kişiye para cezası verildi16:18 - 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı16:10 - Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 'yaz unutması' uyarısı16:08 - Diş hekimini bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası16:06 - Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik kararları bozuldu
16:05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı15:58 - Van Gölü'nde çıkarılan ceset sayısı 32'ye yükseldi15:50 - Yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü15:41 - Gaziantep Üniversitesi, virüs ilacında seri üretime geçti15:35 - Burdur'da askerlerin koronavirüsü testi pozitif çıktı
15:28 - 'Metro projelerinde peşin kesinti yapıldığı' iddiasına açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması
Ameliyathanede sahte hemşire var
Nişandan dönen polis, anne ve babasıyla kazada hayatını kaybetti
İşte Ayasofya'ya atanan ilk iki isim
Maaş katsayısındaki artış kamu personeline ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
MEB'de 2019'da ödül alan 7072 personelin listesi
Kadın avukat nişanlısını karakoldan kaçırdı
7 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
Katil pilotlar göreve dönmek için başvurdu
Testleri pozitif çıkan gelin ve damat balayı yerine hastaneye gitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırmızı 1
gratis 1
12.07.2020 artvin'de gerçekleşen sel 2
uyuya kalmak 2
corona virüs vaka sayısı 1
sumo güreşi 1
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 3
güvercin 1
günde 1000 km yol yapmak 2
medipol başakşehir 2
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi İşçi Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam