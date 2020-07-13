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Bakan Soylu talimat verdi, çete üyeleri yataklarından toplandı

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlıları hedef alıp Muğla Marmaris başta olmak üzere 5 ilde hedef aldıkları yaşlıları dolandıran şebeke üyelerine İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile gece yarısı operasyon düzenlendi.
 13 Temmuz 2020 16:52
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Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlıları hedef alıp Muğla Marmaris başta olmak üzere 5 ilde hedef aldıkları yaşlıları dolandıran şebeke üyelerine İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile gece yarısı operasyon düzenlendi. Özel hareket timlerinin katıldığı 'kartal pençesi' adlı gece yarısı operasyonunda 23 adresten 17 kişi yataklarından tek tek toplandı. Polisin nefes kesen operasyonu kameralara bu şekilde yansıdı.

Korona virüs sürecinde evden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişileri takibe alan ve Muğla Marmaris, İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa illerindeki yaşlıların 1 milyon 815 bin lirasını dolandıran şebeke gece yarısı eş zamanlı düzenlenen operasyona çökertildi. Polis Özel Harekat timleri bazı şüphelilerin evlerinin kapısını koç başı ile kırarak zanlıları yataklarından topladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis, savcı veya hakim olarak tanıtarak yaşlı vatandaşların para ya da değerli eşyalarını dolandırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Muğla'da belirlenen 23 adrese düzenlediği "Kartal Pençesi" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. 23 ikamet, 2 işyeri ve 3 araçta yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, sahte jandarma yeleği, rozeti, 202 adet fişek, dolandırıcılık sonucu elde edildiği değerlendirilen 80 bin lira, para aktarımında kullanılan post cihazı, telefon kopyalamaya yarayan cihaz, çok sayıda banka kartı, sim kartı, dijital materyale el konuldu.

65 yaş ve üstü vatandaşları arayarak kendilerini polis, savcı olarak tanıttıkları, yaşlı vatandaşları terör örgütlerine karıştıkları iddiasıyla dolandırdıkları tespit edilen çete üyelerinin bu yolla Marmaris'te 600 bin, İstanbul'da 750 bin, İzmir'de 300 bin, Ankara'da 165 bin lirasını dolandırdıkları tespit edildi.

Göz altına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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