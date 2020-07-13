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670 milyon liralık yatırımla inşa edilen tünelde ışık görüldü

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da yaklaşık 670 milyon liralık yatırımla inşa edilen dev tünellerde ilk ışık görüldü.
 13 Temmuz 2020 17:10
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670 milyon liralık yatırımla inşa edilen tünelde ışık görüldü

Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda da Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de, büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 10 kilometrelik yolda, uzunlukları 1409, 1197 ve 1578 metre olmak üzere üç tünel yapılıyor.

T1, T2 ve T3 adlarıyla inşa edilen tünellerde bugüne kadar 4 bin 100 metrelik ilerleme sağlandı. Bölgede tüneller arasında geçişi sağlayacak menfez inşaatları da sürüyor.

En uzun tünelde ilk ışık görüldü

Uzunluğu 1578 olan T3 tünelinin gidiş istikametinde ilk ışığın görülmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Laçin Kaymakamı Emine Karataş, bazı ilçelerin belediye başkanları ile müteahhit firma yetkililerinin de katıldığı törende İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi.

Daha sonra Vali Çiftçi'nin telsizle tünelin diğer tarafındaki işçilere talimat vermesinin ardından son parça da iş makinesiyle açıldı. İlk ışığın görülmesini Vali Çiftçi ve beraberindekiler alkışlarla karşıladı.

Tünelin açılmasıyla diğer tarafdan çıkan işçilerden biri, elindeki Türk bayrağını Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim etti. Vali Çiftçi, bayrağı üç kere öpüp, alnına koydu.

"Önümüzdeki yıl tüm çalışmalar bitirilecek ve halkın hizmetine açılacak"

Vali Çiftçi, yaptığı açıklamada, Kırkdilim mevkisine üç farklı tünel yapıldığını belirterek, bu tüneller arasında en uzunu olan T3 tünelinde ilk ışığın görüldüğünü söyledi.

"Çorum için çok önemli ve tarihi bir devlet yatırımının ilk ışığını görmüş bulunuyoruz." diyen Çiftçi, "Şu anda T3 tünelindeyiz. Burası en uzun tünellerden birisi. İnşallah paraleli olan diğer tünelin de açılışı 3 ay sonra olacak. Ardından T2 tünelinin de kasım ve aralık ayında açılışı olacak. Önümüzdeki yıl tüm çalışmalar bitirilecek ve halkın hizmetine açılacak. Tüneller tamamlandığında güzergahta 1,6 kilometre kısalma olacak. Böylece insanlar daha rahat ve daha konforlu seyahat imkanına kavuşacak hem de akaryakıt kazanımıyla milli ekonomiye katma değer sağlanacak." diye konuştu.

Milletvekilleri Kaya ve Kavuncu da Kırkdilim tünellerinin Cumhuriyet tarihi boyunca Çorum'a yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu dile getirerek, çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların büyük bir rahata kavuşacağını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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