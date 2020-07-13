Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif artışla 399,20 liradan tamamladı.
|13 Temmuz 2020 17:39
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif artışla 399,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.651 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın hemen üzerinde 399,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|398,80
|399,00
|399,00
|399,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.629,00
|2.650,00
|2.630,00
|2.651,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|364,00
|368,00
|363,50
|367,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.569,00
|2.589,00
|2.570,00
|2.580,00
|Yarım Ziynet
|1.285,00
|1.295,00
|1.285,00
|1.295,00
|Çeyrek Ziynet
|642,00
| 647,00
|642,00
|647,00
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