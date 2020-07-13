Trafikte dehşet anları: Elinde bıçakla böyle kovaladı
|13 Temmuz 2020 17:57
|Yazdır
Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı tarafından sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, bir adamın trafikte tartıştığı bir kişiyi elinde bulunan bıçağı sallayarak kovaladığı görüldü. Kavgayı güçlükle ayıran Bayrakçı, "Mertliği bıçak sallamak sanıyor" notunu düştü.
Nerede yaşandığı belli olmayan olayda bir kişinin trafikte tartıştığı bir başka kişiyi elinde bulunan bıçakla kovaladığı görülüyor. Gözü dönmüş kişinin zaman zaman kovaladığı kişiye yumruk attığı da görüldü. Yaşanılan olaya o sırada yoldan geçmekte olan Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı müdahale etti. Bayrakçı'nın ikna çabaları karşısında tarafların bir süre sonra ayrılarak yollarına devam ettiği öğrenildi.
Kavgayı sosyal medya hesabından paylaşan Bayrakçı, "Eli bıçaklı, beli silahlı adamla uğraşmak da zor, kavgasını ayırmak da zor. Mertliği bıçak sallamak sanıyor" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ev satma vaadiyle 165 bin lira dolandırıldılar
13 Temmuz 2020 17:30
|Bakan Soylu talimat verdi, çete üyeleri yataklarından toplandı
13 Temmuz 2020 16:52
|20 sürücü adayı yerine sınavına giren 'joker' tutuklandı
13 Temmuz 2020 16:45
|Van Gölü'nde çıkarılan ceset sayısı 32'ye yükseldi
13 Temmuz 2020 15:58
|Yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
13 Temmuz 2020 15:50
|Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
13 Temmuz 2020 14:52
|Heybeliada'daki orman yangınında 1 kişi tutuklandı
13 Temmuz 2020 14:29
|Doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı
13 Temmuz 2020 14:20
|Nişandan dönen polis, anne ve babasıyla kazada hayatını kaybetti
13 Temmuz 2020 13:40
|Otomobil askeri kışlanın duvarını deldi, sürücü yaralandı
13 Temmuz 2020 13:33