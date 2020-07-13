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Trafikte dehşet anları: Elinde bıçakla böyle kovaladı

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı tarafından sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, bir adamın trafikte tartıştığı bir kişiyi elinde bulunan bıçağı sallayarak kovaladığı görüldü. Kavgayı güçlükle ayıran Bayrakçı, "Mertliği bıçak sallamak sanıyor" notunu düştü.
 13 Temmuz 2020 17:57
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Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı tarafından sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, bir adamın trafikte tartıştığı bir kişiyi elinde bulunan bıçağı sallayarak kovaladığı görüldü. Kavgayı güçlükle ayıran Bayrakçı, "Mertliği bıçak sallamak sanıyor" notunu düştü.

Nerede yaşandığı belli olmayan olayda bir kişinin trafikte tartıştığı bir başka kişiyi elinde bulunan bıçakla kovaladığı görülüyor. Gözü dönmüş kişinin zaman zaman kovaladığı kişiye yumruk attığı da görüldü. Yaşanılan olaya o sırada yoldan geçmekte olan Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı müdahale etti. Bayrakçı'nın ikna çabaları karşısında tarafların bir süre sonra ayrılarak yollarına devam ettiği öğrenildi.

Kavgayı sosyal medya hesabından paylaşan Bayrakçı, "Eli bıçaklı, beli silahlı adamla uğraşmak da zor, kavgasını ayırmak da zor. Mertliği bıçak sallamak sanıyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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