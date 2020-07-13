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AK Parti'li Ömer Çelik'ten 'wayfair' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası) İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir. Bu gündemi ilgililere bildirdik."
 13 Temmuz 2020 18:15
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AK Parti'li Ömer Çelik'ten 'wayfair' açıklaması

AK Parti MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu

Çelik'in açıklamasından satır başları:

Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Srebrenista katliamının 25. yılına geldik. Bunun acısı hiç dinmedi. BM askerlerinin buradaki Boşnak masum insanları kendilerine sığındığı halde Sırp katillere teslim ettiler. Sadece Hollanda Yüksek Mahkemesi, verdiği kararda %10'unu sorumlu tuttu. O zaman Hollanda üniforması giyen askerler sorumludur. İnsanlığa karşı suçsuz kalmasın en derin örneğidir. Bu acıyı halen orada yaşayan Boşnak anneler mücadeleyi sürdürüyorlardı. Dünya buna gereken cevabı vermedi.

'MAALESEF BİR ADIM BİLE ATILMADI'

Avrupa'nın göbeğinde gerçekleştirilen bu soykırıma karşı gerekli cevap verilmedi. Maalesef bu konuda bir adım bile gidilmedi. Örneğin Libya'da Hafter güçlerine destek verildiği biliniyor. Hafter'in terk ettiği yerlerde mezarlar ortaya çıkıyor. Srebrenitsa katliamından sonra dünyanın bu konuda bir şey yapmadığının göstergesidir. Aynı Sırp ordusunun Mymarda'ki soykırımı da Myammar ordusunun gerçekleştirdiği biliniyor. Türkiye bir daha Srebrenitsa olmasın diye kararlılığa sahiptir. Gerek Suriye, gerekse Libya'da bu katliamlar olmasın diye gerekli mücadeleyi vermektedir. Türkiye, Sarrac hükümetine destek vermeseydi, Hafter'in benzer katliamlara adım atacağı kuşkusuzdur. Türkiye, yönettiği göç politikası ile Avrupa'yı korumuştur.

'FRANSA LİBYA'DA OYUN OYNAMAYA ÇALIŞTI'

Fransa'dan Libya politikası olarak bütün bu saldırıların sebebini biliyoruz. Orada oyun oynamaya çalıştılar. Bir yandan Hafter'e destek verirken bir yandan da Hafter ve Sarrac arasında arabulucu olmaya çalıştılar. Cezayirli mücahitlerin cesetleri direniş sembolü olmasın diye kafataslarını alıp Fransa'ya götürdüler. Müzede bunları sergilediler. Bunlardan 24 tanesini jest olarak bize göre ahlaksız bir hareketle geri gönderiyorlar. Her gelen Cumhurbaşkanı, Cezayir seçim kampanyasından dolayı özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Ama Libya'da da olduğu gibi insanlığa karşı kişilere destek veriyorlar.

ÇELİK'TEN WAYFAIR AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesaplarında, bir alışveriş sitesi üzerinden kaçırılmış çocukların pazarlandığına dair gündem oldu. Pek çok arkadaşımız bu konunun incelenmesi gerektiğini söylediler. Çocukların isimleri verilerek yüksek fiyatlara satılıyor. Birileri bunun istismar mekanizması olduğuna dair kanaate varmış. Güvenlik birimlerimiz bu konuyu inceleyecektir.

'BU ÇOCUKLAR NASIL KAYBOLUYOR'

Avrupa'da kayıp çocuklar büyük bir yaradır. Serap hanımın hazırladığı rapora göre, kayıp mülteci çocuklar Almanya'da 11 binin üzerinde, Fransa'da 6 bin, İtalya'da 20 bine yakın, İsveç'te 4 bin 659 çocuk kayıp. Bunu defalarca sorduk. Bu kadar güçlü devletlerin bu kayıp çocukların nerede olduğunu bulamaması hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Bu çocuklar nasıl kayboluyor? Kimler tarafından kaçırılıyor? Herkesin kendi ülkesinde kayıp çocuklar için peşine düşmesi gerekir. Serap hanımın raporunu hepinizin incelemesini isterim.

TÜRKİYE'YE SEYAHAT YASAKLARI

Bu korona ile ilgili olarak Türkiye'ye seyahat yasaklarını da yakından takip ediyoruz. Hiçbirinin sağlam gerekçesi olmadığını söylemek isterim. O ülkelerden Türkiye'ye seyahat yasakları koymaları son derece yanlıştır. Gerekli tedbirler çerçevesinde bu yasakların objektif olarak değerlendirilmesi gerekiyor.
Memurlar.Net
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