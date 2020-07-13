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Çocukluk hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi

Kırklareli'nin Deveçatağı köyünde yaşayan 38 yaşındaki Filiz Tuna, çocukluk hayali olan arıcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanarak gerçeğe dönüştürdü.
 13 Temmuz 2020 18:41
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Çocukluk hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi

Kırklareli'nde yaşayan Filiz Tuna, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanarak çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü ve arı yetiştiriciliği yapmaya başladı.

Deveçatağı köyünde yaşayan 38 yaşındaki Tuna, uzun yıllar eşiyle çiftçilik yaptı.

Tuna, yaklaşık 3 yıl önce kendi işinin patronu olabilmek için hayaller kurarken, İl Özel İdaresinin lavanta yetiştiriciliği projesine başvurdu.

Projenin onaylanmasının ardından aldığı destek ile tarlasının 5 dönümüne lavanta eken Tuna, aynı yıl Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne de arıcılık yapabilmek için başvuruda bulundu. Tuna'nın bu projesi de onaylanarak 40 kovan destek almaya hak kazandı.

Bir yandan lavanta üretimi yapan Tuna, diğer yandan da çocukluk hayali olan arıcılığa başladı.

Köyün diğer kadınlarına da rol model olan Tuna, azmiyle takdir topluyor. Daha önce sebze ve meyve bahçelerine çalışmak için giden Tuna, artık kendi işinin patronu olarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Devlet destekleriyle hayatı değişti

Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet desteğiyle başladığı arıcılık ve lavanta üreticiliği ile hayatının değiştiğini söyledi.

Lavanta üretimi ve arı yetiştiriciliğinin getirisinin çok olduğuna belirten Tuna, "Yaklaşık 3 yıl önce İl Özel İdaresi destekli lavantamızı aldık. Çok yabancıydık bu bitkiye ama aşama aşama bu süreçlere geldik. Lavantanın bize katkısı çok oldu." dedi.

Arılara merakının da küçük yaşta başladığını dile getiren Tuna, "Dedemin arıları vardı, hep onu izlerdim, bazen dedeme yardım ederdim. Hep dedeme özenirdim. Şimdi bu merakımı Genç Çiftçi Projesi'nden gerçekleştirdim. Kırklareli'nde ilk lavanta balını da ben üretmeye başladım. İşimi profesyonel olarak yapmak için hep gayret ediyorum. Bunun içinde eğitimler aldım. Lavanta balı gerçekten çok özel bir bal. Bütün ballarda antioksidan özellik var ama lavanta da bu daha yüksek." diye konuştu.

Ürettiği balın çok beğenildiğini vurgulayan Tuna, talepleri karşılamakta zorlandığını anlattı.
Anadolu Ajansı
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