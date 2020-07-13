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Kurban Bayramı'nda yeni kısıtlamalar getirilebilir!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan CNN TÜRK canlı yayınında Kurban Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında bir takım kısıtlamaların getirilebileceğini söyledi.
 13 Temmuz 2020 19:40
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan CNN TÜRK canlı yayınında Kurban Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında bir takım kısıtlamaların getirilebileceğini söyledi.

İşte Prof. Dr. İlhan'ın Kurban Bayramı ile ilgili o uyarıları:

Kurban Bayramı'na yine çok düşük rakamlarla girmek arzusundayız ama şu anda bugünden itibaren 9 gün var. Eğer biz 9 günde daha aşağı düşmezsek Kurban Bayramı'nda bazı kısıtlamalar da gelebilir. Evet ülke genelinde sayın bakanımız kısıtlama olmayacağını söyledi ama; bir ilçede, ya da bir ilde çok fazla vaka artışı görülürse oraya kısıtlama gelebilir. Giriş çıkış yasağı gelebilir. Kurban Bayramı'nda kimse Ramazan Bayramı'ndaki gibi uzakta olmak istemez. Memlekete gideceğiz ama fiziksel mesafe ve karantina koşullarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet çok özledik büyüklerimizi. Gittiğimiz zaman sarılma, temas yerine yine fiziksel mesafeye dikkat etmeliyiz. Kaldığımız yerde havalandırmaya dikkat etmeliyiz. Camı mutlaka açmamız gerekiyor. Özellikle bir evde çok sayıda kişi kalacaksa tuvalet gibi banyo gibi yerlerin havalandırmasına çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü virüs gücünü temastan ve havadaki yoğunluktan alıyor. Eğer Kurban Bayramı'nda bunlara dikkat etmezsek bayramdan sonra vaka sayısındaki artışı görebiliriz.
Memurlar.Net
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