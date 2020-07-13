Rize'yi sağanak vurdu hayat felç oldu! 2 kişi kayıp
|13 Temmuz 2020 19:49
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Rize'de etkili olan sağanak, sele neden olurken, dereden taşan sular, Rize- Erzurum yolunu ulaşıma kapattı.
Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sele yol açtı. İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize- Erzurum yolu, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı. İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Köy muhtarı Niyazi Çakır: "Sel sularında 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz"
Rize'nin Çayeli ilçesi Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır "Köyde 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz" dedi.
Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Rize'nin Çayeli ilçesinde sel ve su baskınları meydana geldi. İlçeye bağlı birçok köye toprak kayması nedeniyle ulaşım sağlanamazken, Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır, köylerinde selden dolayı ev yıkıldığını ve 2 kişinin de sele kapıldığını dile getirdi. Çakır, "Bölgede birkaç evde hasar var. 2 tane kayıp var ama onlara ulaşamıyorlar. Bizim de hiçbir şekilde gitme şansımız yok. Bölgede hiçbir şekilde ulaşım yok. Ben iş makinesi ile çıkıyordum onunla bile zor kurtardık kendimizi. Buraya hiçbir şey giremez ancak helikopter girer" ifadelerini kullandı.
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