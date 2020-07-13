Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
|13 Temmuz 2020 21:12
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Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Veli Uçak'ın (58) kullandığı 07 NON 81 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi Kaplanhanı yayla yolunda yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü Uçak'ın aracın kontrolünü kalp krizi nedeniyle kaybettiği öğrenildi.
Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.
Yapılan incelemede, sürücü Uçak ile Yaşar Uçak (57) ve Ayşe Uçak'ın (40) sıkıştıkları araçta hayatlarını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Arzu Şahin (39), Mustafa Şahin (11), Mustafa Uçak (13) ve Kerem Uçak (8) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı, cenazeler jandarma ve itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılarak Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı.
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