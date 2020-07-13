Tüketici konforu ikiye katlandı

Koronavirüs salgını sürecinde evde kalan tüketici online alışveriş yaptı ve internet satışlarında patlama yaşandı. Normalleşmeyle birlikte tüketici AVM'ye gitmeye sıcak bakmadı. Satışları artırmak, alışveriş trafiğini eskiye döndürmek isteyen perakende sektörü ise kalabalık ortamlara girmekten çekinen tüketici için farklı çözümler üretti.

Tüketici konforunun ikiye katlandığı yeni normalde, AVM içerisine girmek istemeyen tüketici, online satın aldığı ürünü ilgili markanın çalışanları tarafından AVM'nin oroparkından aracına teslim alabiliyor. Mağazada veya AVM'de fazla vakit geçirmek istemeyen müşteri, eve paket teslimi uygulamasını kullanabiliyor.

TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Perakende şirketi Boyner, Mağaza ya da AVM içinde salgın kaygısı nedeniyle fazla zaman harcamak istemeyen tüketiciler için eve teslimat hizmetini, mağazadan alışveriş yapan müşterilere de sunmaya başladı. Talebin her geçen gün arttığı uygulamada ayrıca sadece Boyner alışverişini değil AVM içindeki başka mağazalardan yapılan alışverişleri de kapsıyor. Projenin devamı olarak müşterilerin aldığı hediyeler de verecekleri adrese ulaştırıyor.

"ONLİNE İLE OFFLİNE SATIŞ KANALLARI ARASINDAKİ SINIRLAR KALKTI"

Koronavirüsle perakende sürecinde büyük bir değişim olduğunu söyleyen Boyner Büyük Mağazacılık Satış Operasyon Direktörü Egemen Kocaoğlu, "Müşteriler artık daha hızlı ürün talebinde bulunuyor, talebi karşılamak için birden fazla satış kanalından ilerliyoruz. Online ile offline satış kanalları arasındaki sınırlar kalktı. Biz de bu iki kanalı birleştirecek projeler hayata geçiriyoruz" dedi.

"AMAÇ MÜŞTERİ KONFORUNU ARTIRMAK"

Kocaoğlu, "Kısa bir süre önce müşteri poşetlerini eve teslim etmeye başladık. Temel amacımız müşterinin konforunu artırmak. Tüketici gün içerisinde mağazada alışveriş yapıyor, o poşetleri adresine götürüyoruz, hiçbir ek ücret talep etmiyoruz. Ayrıca, sadece bizim mağazamızdan değil AVM içerisindeki herhangi bir markadan yaptığı alışveriş poşetlerini de ücretsiz evine teslim ediyoruz" diye konuştu.

UYGULAMA 3 İLDE 17 MAĞAZADA VAR

Şu anda İstanbul, Ankara ve İzmir'de 17 mağazada uygulamanın olduğunu aktaran Kocaoğlu, "Kişiler alışverişlerini tamamlayınca ailesiyle vakit geçirsin, sinemaya gitsin, yemek yesin, kahvesini içsin diye biz alışveriş poşetlerini istediği gün ve saat aralığında evine götürüyoruz. Müşterilerden çok olumlu geri dönüşler aldık ve farklı bir proje hayata geçirdik. Satın alma işleminden sonra denen ürünler buharlı ütüyle dezenfekte ediliyor. Poşetler özel bir yerde tutuluyor, dezenfekte ediliyor ve el değmeden poşetleme işlemi gerçekleşiyor. 50 liralık alışveriş limitimiz var" ifadelerini kullandı.

HEDİYENİ AL, ÜCRETSİZ TESLİM EDİLSİN

Hediye teslimatı hizmeti de sunduklarını söyleyen Kocaoğlu, "Çok fazla marka ve ürün çeşidini bünyemizde bulunduruyoruz. O yüzden özellikle Anneler Günü, Sevgililer Günü, yılbaşı gibi özel günlerde müşteriler mağazada alışveriş yaparken sevdiklerine hediyelerde alabiliyor. Bu hediyeleri özel tasarladığımız hediye kutularıyla, üzerine notlar ekleyerek Türkiye'nin her yerine kargoyla ücretsiz gönderme imkanı sağlıyoruz. Böylece mağazamızdan alınan hediyeleri tekrardan götürüp kargo firmasına vermesine gerek kalmıyor" dedi.

ARACA TESLİMAT UYGULAMASI

Temassız alışverişin ön planda olduğunu anlatan Egemen Kocaoğlu, "Pandemi sürecinde bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Müşteriler artık kalabalık ortamlara girmek istemiyor. AVM'ye gelip, gezmeyi tercih etmiyor, temassız alışveriş yapmak istiyor. Aynı zamanda insanların ihtiyacı var, alışveriş yapmaları gerekiyor. İşte bu ürün ihtiyacını karşılamak için araca teslim uygulamasını başlattık" diye konuştu.

Kocaoğlu, "Müşteri online olarak siparişini veriyor, seçili mağazalarımızın otoparkından ürünlerini teslim alabiliyor. AVM otoparklarında anlaştığımız ürün teslim noktaları var, tüketiciye alışveriş sonrası kısa mesaj giderek ürünü nereden, nasıl ve kimden alacağına dair detaylı bilgi veriliyor. Böylece müşteri AVM'nin içine ve kalabalığa hiç girmeden, aracından bile çıkmadan alışverişini tamamlıyor. 2 farklı şehirde 6 mağazada bu uygulamayı hayata geçirdik. Beklediğimizden çok talep aldık, geri dönüşler de olumlu oldu. Zamanla bu uygulamayı diğer illerde de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.