Motorlu kara taşıtı üretiminde toparlanma işaretleri

Sanayi üretim endeksi kapsamında hesaplanan arındırılmamış motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı endeksi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu mayısta aylık bazda yüzde 124 artış gösterdi.

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının ülke ekonomileri üzerindeki etkileri devam ederken, salgının dünya tedarik zincirlerinde yarattığı olumsuzluklar ülkeler arası ticareti en az seviyeye indirirdi.

Bu durum ülkelerin sanayi üretimlerinde gerilemelere neden olurken, Türkiye'de ilk vakanın belirlendiği mart ayından sonra salgının zirve yaptığı nisanda sanayi üretiminde sert düşüş görüldü.

Sanayi üretimi endeksi kapsamında hesaplanan arındırılmamış motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatının endeks değeri nisan ayında 28 seviyesine kadar geriledi. Buna karşın endeks, salgına yönelik kısmi iyileşmelerin etkisiyle mayısta aylık bazda yüzde 124 artarak 62,8'e ulaştı.

"Bazı sektörlerin kademeli şekilde faaliyete başlaması üretimi pozitif etkiledi"

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında sanayi ve diğer sektör gruplarında üretimden satışa kadar faaliyetlerin durması ve kısmi çalışma durumuna geçilmesinin etkisiyle sanayi üretiminde dip noktanın görüldüğünü söyledi.

Mayısta bazı sektörlerin belli önlemlerle kademeli şekilde faaliyete başlamasının sanayi üretimini pozitif etkilediğini ifade eden Cevizci, şunları kaydetti:

"Aylık bazda değişimleri incelediğimizde öncelikle motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treylerin imalatında yüzde 124 artış görülmüş durumda. Bu veriyi Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ile ilişkilendirdiğimizde, nisan ayında otomobil üretimi 9 bin 661 iken, mayıs ayında 43 bin 264 seviyesine ulaşmış durumda."

Cevizci, aylık bazdaki değişimlerde dikkati çeken bir diğer kalemin de tekstil ürünleri imalatı olduğunu söyledi. Bu kalemde aylık bazda yüzde 40 seviyelerinde artış olduğunu bildiren Cevizci, bu artışa e-ticaret sayfalarında oluşan talebin yardımcı olduğunu kaydetti.

"Ekim ayı itibarıyla daha güçlü rakamları görebiliriz"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol da içinde bulunulan durumun olağanüstülüğüne dikkati çekerek, bu tip verilere bakarken geçmiş aya göre kıyaslamanın daha anlamlı olacağını söyledi.

Şu an salgın döneminin yaşandığını belirten Demirkol, sermaye malı tarafında gerçekleşen artışla sanayi üretiminde yukarı doğru bir ivmenin başladığını dile getirdi.

Demirkol, nisanda stokların erimesi ve mayıs ayında özellikle sanayi kesimi başta olmak üzere iş yerlerinin açılmasının gelecek dönemde üretime pozitif katkı yapacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Avrupa salgın nedeniyle zor günler geçiriyor. Avrupa'daki daralmayı düzeltecek ve üretim ile imalat tarafında Avrupa'yı destekleyecek tek ülke Türkiye. Önümüzdeki aylardan itibaren Avrupa'daki toparlanmanın etkisiyle Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatını artırması ve Türk şirketlerin Avrupa'daki kapasite boşluğunu doldurması durumunda ekim ayı itibarıyla sanayi üretiminde daha güçlü rakamları görebiliriz."