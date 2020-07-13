Bakan Soylu, Erdoğan'ın talimatıyla Rize'ye gidiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bölgeye gidiyor.
|13 Temmuz 2020 22:17
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|AK Parti'li Ünal'dan 'ekonomi' değerlendirmesi
13 Temmuz 2020 23:06
|Bakan Varank: 635 doktora öğrencisi yetiştirilecek
13 Temmuz 2020 22:32
|Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
13 Temmuz 2020 22:22
|İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 4 ay sonra toplandı
13 Temmuz 2020 21:10
|İBB 15 bin çalışanının promosyonuna kamu bankalarını çağırmadı!
13 Temmuz 2020 20:13
|Vaka sayıları açıklandı: İşte en çok vaka görülen 5 ilimiz
13 Temmuz 2020 19:52
|Kurban Bayramı'nda yeni kısıtlamalar getirilebilir!
13 Temmuz 2020 19:40
|Sağlık Bakanlığı'ndan önemli 'bez maske' uyarısı!
13 Temmuz 2020 19:22
|Fatma Şahin, Charlize Theron'a baklava gönderdi
13 Temmuz 2020 19:12
|AB'den Türkiye'yle ilişkileri geliştirme mesajı
13 Temmuz 2020 18:30