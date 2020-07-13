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Bakan Soylu, Erdoğan'ın talimatıyla Rize'ye gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bölgeye gidiyor.
 13 Temmuz 2020 22:17
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Bakan Soylu, Erdoğan'ın talimatıyla Rize'ye gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bölgeye gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'ye gidecek Soylu ve Yazıcı, incelemelerde bulunacak.

Anadolu Ajansı
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