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Kastamonu'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
|13 Temmuz 2020 22:34
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Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 41 EU 025 plakalı hafif ticari araç ile 37 KL 808 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kavşakta çarpıştı.
Kazada Gonca, Melike, Murat, Perihan ve İrem Yasemin Özkandim ile İsmail İpek, Hasan Mert Taşkın, Mustafa Kaan Saraçoğlu, Onur Efe Atabey ve Gülnur Çetintaş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ve sonrası, Tosya Belediyesinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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