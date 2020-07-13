Kilis'te maske kullanımı zorunlu hale getirildi
Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.
|13 Temmuz 2020 22:48
|Yazdır
Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.
Buna göre kent genelinde maske kullanımının zorunlu hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"14 Temmuz Salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece saat 24.00'ten itibaren ikinci bir karara kadar ilimiz genelinde ikamet eden veya bulunanların konutları dışında bulunacakları tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takmalarına, belirtilen sınırlamalara uymayanlara idari para cezası verilmesine karar verildi."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diyadin Belediyesine kayyum atandı
13 Temmuz 2020 22:46
|Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel için 1398 kadronun yer aldığı eş durumu nakil duyurusu yayımladı
13 Temmuz 2020 18:41
|Sakarya'da etkinliklerinde havai fişek kullanılmayacak
13 Temmuz 2020 18:28
|İBB Meclisi'nden Ayasofya kararı! Oy birliğiyle kabul edildi
13 Temmuz 2020 17:22
|'15 Temmuz Treni' yarın yola çıkacak
13 Temmuz 2020 16:25
|Ankara Valiliği açıkladı: 1390 kişiye para cezası verildi
13 Temmuz 2020 16:22
|'Metro projelerinde peşin kesinti yapıldığı' iddiasına açıklama
13 Temmuz 2020 15:28
|İstanbul Valiliği, kurban kesim yerlerine yönelik tedbirleri açıkladı
13 Temmuz 2020 13:06
|Kur'an Kursu Öğreticileri için nakil duyurusu yayımlandı
13 Temmuz 2020 12:27
|Hastaneye tedaviye gitti, testi pozitif çıktı
13 Temmuz 2020 11:28