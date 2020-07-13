1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır'ın saklı cenneti: Şeyhandede şelalesi

Korona virüsle birlikte sıcak havanın da etkili olduğu Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ gibi illerden vatandaşlar, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan doğa harikası Şeyhandede şelalesinin yolunu tuttu. Güzelliği ile göz kamaştıran Şeyhandede şelalesi, korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşların gözde mekanı haline geldi.
 13 Temmuz 2020 23:38
Yazdır
Diyarbakır'ın saklı cenneti: Şeyhandede şelalesi

Korona virüsle birlikte sıcak havanın da etkili olduğu Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ gibi illerden vatandaşlar, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan doğa harikası Şeyhandede şelalesinin yolunu tuttu. Güzelliği ile göz kamaştıran Şeyhandede şelalesi, korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşların gözde mekanı haline geldi.

Türkiye'de korona virüsle birlikte sıcak havalar da etkisini arttırmaya başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde artış gösteren vakalar ve sıcak havalar vatandaşları bu yıl evlerine kapattı. Tatile gidemeyen vatandaşlar da bulundukları illerin yakınlarında bulunan doğal güzellikleri keşfetmeye başladı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede şelalesi, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ gibi yakın illerde ikamet eden vatandaşların gözde mekanı haline geldi. Şelalenin altında yüzüp piknik yapmanın keyfini çıkaran vatandaşlar, bölgenin çevre düzenlemesinin yapılması için çağrıda bulundu.

"Buranın görülüp keşfedilmesi gerekiyor"

Siverek'ten ailesiyle birlikte Şeyhandede şelalesine gelen Mehmet Emin Sağır, pandemi sürecinden dolayı uzak yerlere gidemediklerini söyledi. Bölgelerinde doğal güzelliklerin olduğunu vurgulayan Sağır, "Buranın görülüp keşfedilmesi gerekiyor. Burayı az insan biliyor, genelde çevre illerdeki insanlar biliyor. Dışarıdan gelecek kişiler içinde burayı tavsiye ediyorum. Akdeniz, Antalya, Bodrum gibi deniz olan bölgeler yerine doğa harikası olan Şeyhandede şelalesini tavsiye ediyorum. Bölgede çevre düzenlemesi yapılması şart. Şelalenin etrafında sosyal tesisler yapılarak turizme kazandırılabilir" dedi.

Ağırlıklı olarak çevre illerden geliyorlar

Şeyhandede köyü sakinlerinden Selahattin Koca ise vatandaşların özellikle hafta sonu köye geldiğini söyledi. Halkın özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ gibi illerden Şeyhandede şelalesine geldiğini aktaran Koca, "Şeyhandede şelalesi bölgenin en gözde yerlerinden biridir. Yalnız çevre olarak çok kirli, buraya konteyner konulması, gelen insanların daha duyarlı olması için sesleniyoruz. Manzara görüldüğü gibi, çok mükemmel bir yer. Doğuda ve Türkiye'nin birçok kentinde böyle bir yerin olmadığını düşünüyoruz. Gelen herkes aynı kanıda. Yalnız buralarda yol mutlaka yapılması lazım. Bu doğa harikası yerimize lütfen sahip çıkalım. Gelen misafirlerde mutlaka temiz tutalım. Herkes getirdiği çöplerini mutlaka alsın, çöp bırakmasınlar. Böyle bir yer herkese nasip olmuyor. Bölgemizde var, buda bir şandır, şöhrettir. Çevre bakanlığımızı ve Turizm Bakanlığımızı böyle yerlere sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erciyes'te temmuz ayında sporcular kayak keyfi yaşıyor
13 Temmuz 2020 22:15		 Rize'yi sağanak vurdu hayat felç oldu! 2 kişi kayıp
13 Temmuz 2020 19:49
Bir garip olay! 'Size koronavirüs hediye getirdim'
13 Temmuz 2020 18:32		 Çiftin testi pozitif çıktı; nikahı kıyan başkan ve 45 kişi gözlem altında
13 Temmuz 2020 18:20
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
13 Temmuz 2020 18:13		 1 personelde koronavirüs çıktı, 7 personel karantinaya alındı
13 Temmuz 2020 17:20
İstanbul'da bisiklet yolları işgal altında
13 Temmuz 2020 16:28		 7 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
13 Temmuz 2020 15:21
Virüs vakası çıkan fabrikada 1000 işçi antikor testinden geçti
13 Temmuz 2020 15:05		 İstanbul'da sokak eğlencesinde, düğün salonunda sosyal mesafe hiçe sayıldı
13 Temmuz 2020 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:39 - Kaymakam kararnamesinin yayınlanması bekleniyor00:20 - Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı00:04 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları için önemli karar00:02 - 14 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Kamu çalışnaları ve kamu emeklisine özel ekstra %10 indirim00:00 - Üniversite, asgari program açma ölçütlerine aykırı ilanı iptal etmeli!
00:00 - SPK'dan 7 aracı kurum ile 18 yatırımcıya 'açığa satış' cezası23:42 - Bu mahallede yaşayanların yüzde 60'nın soyadı aynı23:40 - 9 kovanla arıcılık işine girdiler, siparişlere yetişemiyorlar23:38 - Diyarbakır'ın saklı cenneti: Şeyhandede şelalesi23:34 - Hasta yakını hastaneyi birbirine kattı: 1 güvenlikçi yaralandı23:31 - İsmail dedenin nüfus cüzdanını görenler şaşırıp kalıyor
23:26 - İstanbul'un ormanları onlara emanet23:08 - Yayladaki çocukların eğitim sorunu23:06 - AK Parti'li Ünal'dan 'ekonomi' değerlendirmesi23:05 - ABD'deki Türklerden ABD kongresine FETÖ mektubu22:48 - Kilis'te maske kullanımı zorunlu hale getirildi
22:46 - Diyadin Belediyesine kayyum atandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Kamu çalışnaları ve kamu emeklisine özel ekstra %10 indirim
Kaymakam kararnamesinin yayınlanması bekleniyor
Üniversite, asgari program açma ölçütlerine aykırı ilanı iptal etmeli!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları için önemli karar
14 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
SPK'dan 7 aracı kurum ile 18 yatırımcıya 'açığa satış' cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12.07.2020 Heybeliada'da orman yangını 1
corona virüs vaka sayısı 1
çok acı verici 1
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 3
parmak çıtlatmak 1
hatayspor 2
kösele suratlı 3
kız bebeklerin tatlılığı 2
göğermek 3
günaydın sözlük 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi İşçi Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam