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Üniversite, asgari program açma ölçütlerine aykırı ilanı iptal etmeli!

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sağlık alanındaki lisans programı kriterlerine aykırı öğretim üyesi kadrosu ilan etti!
 14 Temmuz 2020 00:00
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Üniversite, asgari program açma ölçütlerine aykırı ilanı iptal etmeli!

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sağlık bilimlerine yönelik fakülte ve yüksekokullar altında yeni program açma aşamasında, eğitim ve öğretimin sürdürülmesinde asgari öğretim elemanı, asgari laboratuvar ve uygulama alanı koşulları, programın açılmasını takip eden üçüncü yılın sonunda olması beklenen asgari öğretim elemanı sayısı ile laboratuvar ve uygulama alanları için "SAĞLIK, SAĞLIKLA İLGİLİ VEYA İLİŞKİLİ PROGRAMLARDA EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLANMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ASGARİ KOŞULLAR GENEL İLKELERİ" belirlenerek tüm devlet ve vakıf üniversitelerine duyurulmuştur.

Bu ilkeler, yükseköğretim kurumlarında ilk defa açılacak sağlıkla ilgili lisans programları ile daha önceden açılmış sağlık lisans programlarının öğretim üyesi alımlarında istihdam edebileceği alanları da belirlemektedir.

Örneğin, söz konusu ilkeler üzerinden baktığımızda; ilgili programın eğitim öğretime başlaması için 3 öğretim üyesinin şart olduğunu, 1 kişinin ise öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olabileceğini görüyoruz. İlave olarak ilgili ilkelerde, Ebelik programında istihdam edilebilecek kişilerin alanlarının da belirlendiğini görüyoruz. Buna göre ebelik programlarında şu alanlarda öğretim üyesi istihdamına izin verilmektedir:

-Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinden (En az ikisinin bu alandan olması zorunludur)

-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,

-Halk Sağlığı Hemşireliği,

-Kadın Hastalıkları ve Doğum (Tıp),

-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Tıp),

-Aile Hekimliği (Tıp),

-Halk Sağlığı(Tıp)

Bununla birlikte, aynı ilkelerde yer alan Hemşirelik programına baktığımızda ise öğretim üyesi alımına izin verilen alanlar ise şunlardır:

-Hemşirelik esasları,

-Hemşirelikte yönetim,

-İç hastalıkları hemşireliği,

-Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği,

-Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği

-Cerrahi hastalıklar/Ameliyathane hemşireliği,

-Farklı hemşirelik ve Tıp alanları.

Görülebileceği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sağlıkla ilgili lisans program ölçütlerinde oldukça geniş bir yelpazede öğretim üyesi alımına imkan verilmesine rağmen, bazı üniversitelerimiz belirlenen genel ilkelere aykırı hareket etmeyi bir şekilde başarabiliyor!

Buna dair somut bir örneği yakın tarihte Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 09 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim üyesi kadrolarında görebiliyoruz. İlgili üniversite tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda, "EBELİK LİSANS MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI BİYOKİMYA ALANINDA YAPMIŞ OLMAK, OKSİTATİF STRES KONULARINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK" şartı aranmaktadır.

Hemşirelik program açma ölçütlerinde, ne Ebeliğe ne de Biyokimya alanına izin verilmektedir. Nitekim, ilanda Ebelik lisans mezuniyet şartı yer alsa da, buraya başvurabilecek kişinin doktorası Biyokimya alanı üzerinedir. Bu haliyle, ilanın ihtiyaçtan ve/veya program açma ölçütlerine uyumundan öte kişiye özel bir şart içerdiği değerlendirilmektedir.

Bu bakımdan, halen başvuru süreci devam eden bu ilanın, Yükseköğretim Kurulunun sağlık alanıyla ilgili belirlediği ölçütlere uygun olması açısından üniversitece bir an evvel iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Memurlar.Net
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