14 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
|14 Temmuz 2020 00:02
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.
(TBMM/13.30/12.45/09.45)
2- TBMM Genel Kurulunda, askeri alanda düzenlemeler içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ele alınacak.
(TBMM/15.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, haziran ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile AB Başkanlığında görüşecek.
(Ankara/13.30)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Artvin'in Yusufeli ve Rize'nin Çayeli ilçesindeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Artvin/Rize)
2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.
(Van)
3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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