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14 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

14 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
 14 Temmuz 2020 00:02
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14 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/09.45)

2- TBMM Genel Kurulunda, askeri alanda düzenlemeler içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile AB Başkanlığında görüşecek.

(Ankara/13.30)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Artvin'in Yusufeli ve Rize'nin Çayeli ilçesindeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Artvin/Rize)

2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Van)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

***

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Anadolu Ajansı
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