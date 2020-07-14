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Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Kamu personelinin 2020 yılı Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı.
 14 Temmuz 2020 00:20
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Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Kamu personelinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş bordroları yayımladı.

E-Devlet şifresi olanlar https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama adresinden Temmuz ayı maaşlarını görebilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının sunduğu maaş bordrolarınızı memurlar.net'in maaş robotundaki veriler ile kıyaslayabilirsiniz.
Memurlar.Net
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