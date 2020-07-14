FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Amerika'nın Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde kaydedilen videolarla örgüt üyelerine mesajlar gönderiyordu.

Aylardır tek görüntü yok

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Başta 15 Temmuz hain darbe girişimi olmak üzere pek çok kumpas ve saldırının talimatını bu videolar aracılığıyla ulaştıran Gülen, altı aydır kameralar karşısına çıkmadı.

Video çekimine ara verildi

Elebaşının şimdiye dek es geçmediği 'Ramazan Bayramı' videosu da bu yıl yayınlanmadı. Bunun yerine yazılı bir metinle 'tebrik' mesajı yayımlandı.

Son mesaj 23 Şubat 2020'de

Terör örgütüne ait sosyal medya hesaplarından, elebaşının son görüntüsü 23 Şubat 2020 tarihinde yayımlandı.

Fetullah bitkin ve hasta vaziyette

O videoda elabaşının bitkin vaziyette olduğu dikkatlerden kaçmadı. Sağlık sorunlarından bahseden Fetullah, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Rahatsızım çoktan beri. Al sana ayağından, al sana belinden, al sana gözünden bir hastalık... Biraz yere serdiler bunlar..."