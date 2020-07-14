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FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok

15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen, 23 Şubat 2020 tarihinden beri görüntülenmedi. Haftalık yayınladığı videolarla örgüt üyelerine mesajlar ve talimatlar gönderen Gülen yaklaşık 6 aydır yeni video yayınlamadı. Elebaşı, son yayınlanan videosunda sağlık sorunlarından söz edip "Hastayım" demişti. Söz konusu durum "Fetullah Gülen öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi.
 14 Temmuz 2020 01:12
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FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Amerika'nın Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde kaydedilen videolarla örgüt üyelerine mesajlar gönderiyordu.

Aylardır tek görüntü yok
Yenişafak'ta yer alan habere göre; Başta 15 Temmuz hain darbe girişimi olmak üzere pek çok kumpas ve saldırının talimatını bu videolar aracılığıyla ulaştıran Gülen, altı aydır kameralar karşısına çıkmadı.

Video çekimine ara verildi
Elebaşının şimdiye dek es geçmediği 'Ramazan Bayramı' videosu da bu yıl yayınlanmadı. Bunun yerine yazılı bir metinle 'tebrik' mesajı yayımlandı.

Son mesaj 23 Şubat 2020'de
Terör örgütüne ait sosyal medya hesaplarından, elebaşının son görüntüsü 23 Şubat 2020 tarihinde yayımlandı.

Fetullah bitkin ve hasta vaziyette
O videoda elabaşının bitkin vaziyette olduğu dikkatlerden kaçmadı. Sağlık sorunlarından bahseden Fetullah, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Rahatsızım çoktan beri. Al sana ayağından, al sana belinden, al sana gözünden bir hastalık... Biraz yere serdiler bunlar..."
Yeni Şafak
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