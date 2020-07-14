FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok
|14 Temmuz 2020 01:12
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Amerika'nın Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde kaydedilen videolarla örgüt üyelerine mesajlar gönderiyordu.
Aylardır tek görüntü yok
Yenişafak'ta yer alan habere göre; Başta 15 Temmuz hain darbe girişimi olmak üzere pek çok kumpas ve saldırının talimatını bu videolar aracılığıyla ulaştıran Gülen, altı aydır kameralar karşısına çıkmadı.
Video çekimine ara verildi
Elebaşının şimdiye dek es geçmediği 'Ramazan Bayramı' videosu da bu yıl yayınlanmadı. Bunun yerine yazılı bir metinle 'tebrik' mesajı yayımlandı.
Son mesaj 23 Şubat 2020'de
Terör örgütüne ait sosyal medya hesaplarından, elebaşının son görüntüsü 23 Şubat 2020 tarihinde yayımlandı.
Fetullah bitkin ve hasta vaziyette
O videoda elabaşının bitkin vaziyette olduğu dikkatlerden kaçmadı. Sağlık sorunlarından bahseden Fetullah, özetle şu ifadeleri kullandı:
"Rahatsızım çoktan beri. Al sana ayağından, al sana belinden, al sana gözünden bir hastalık... Biraz yere serdiler bunlar..."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Soylu: Rize'de 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz
14 Temmuz 2020 02:18
|AK Parti MYK toplantısı sona erdi
14 Temmuz 2020 02:08
|Aksoy'dan Borrell'in açıklamalarına tepki
14 Temmuz 2020 01:54
|14 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Temmuz 2020 00:02
|AK Parti'li Ünal'dan 'ekonomi' değerlendirmesi
13 Temmuz 2020 23:06
|Bakan Varank: 635 doktora öğrencisi yetiştirilecek
13 Temmuz 2020 22:32
|Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
13 Temmuz 2020 22:22
|Bakan Soylu, Erdoğan'ın talimatıyla Rize'ye gidiyor
13 Temmuz 2020 22:17
|İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 4 ay sonra toplandı
13 Temmuz 2020 21:10
|İBB 15 bin çalışanının promosyonuna kamu bankalarını çağırmadı!
13 Temmuz 2020 20:13