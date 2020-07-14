Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.
|14 Temmuz 2020 03:52
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İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan mevkisinde, İzmir yönüne seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait 34 KM 4008 plakalı otobüs devrildi.
Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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