O bayrak baş köşede
|14 Temmuz 2020 06:10
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15 Temmuz şehidi Hüseyin Kalkan'ın ailesi, o gece yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit düşen polis memuru Hüseyin Kalkan'ın kardeşi Cengiz Kalkan, ağabeyinin şehit olduğu sırada elinden bırakmadığı ve kanının bulunduğu Türk bayrağını evinin baş köşesinde tutuyor. Emniyetin bombalandığı haberlerinden sonra ağabeyinin ekip arkadaşlarını bulan Kalkan, "Ağabeyim nerede?" sorusuna "Hüseyin 'Ölümden öte köy yok' dedi ve öylece yanımdan ayrılıp gitti. Ondan sonra bir daha görmedim" cevabını aldığını söyledi.
BAYRAĞI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR
Daha sonra hastane hastane abisini aramaya başladığını kaydeden Kalkan, "En son Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittim. Morga gittik, ağabeyim orada, şehadete kavuşmuş. Üzerinde Türk bayrağı örtülüydü. Oradakilere bayrağı onların mı örttüğünü sordum. 'Hayır, buraya geldiğinde zaten şehadete kavuşmuştu. Bayrağı elinde sıkıca tutuyordu. Elindeki bayrağı açtık ve üzerine örttük' dediler. 'Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Herhalde bu mısraları en iyi bu durum açıklar" diye konuştu.
NAMAZINI KILIP ŞEHADETE YÜRÜDÜ
Oğlunun temiz ve dürüst biri olduğunu vurgulayan anne Nurdane Kalkan da şunları söyledi: "Şırnak'ta kaç sene görev yaptı. O zaman bir saat uyumuyordum. Sabaha kadar namaz kılıp dolanıyordum. Oradan geldi, Ankara Emniyet'in önünde şehit olacağı hiç kimsenin aklına gelmezdi. Perşembe günü izinliydi, gitti saç sakal tıraşı oldu. Cuma günü namazını kıldı, gece de şehit oldu. Hiç kimseye öyle hazırlıklı ölüm nasip olmuş mu? Kabristana gidip geliyoruz. Evin her tarafı fotoğraflarıyla dolu. Gündüz vakit geçiyor da, akşam... Özledim. Çok zor."
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