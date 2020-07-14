1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 14 Temmuz 2020 06:30
Yazdır
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvcvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
O bayrak baş köşede
14 Temmuz 2020 06:10		 Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
14 Temmuz 2020 03:52
Bitlis'te sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu
14 Temmuz 2020 00:58		 Bu mahallede yaşayanların yüzde 60'nın soyadı aynı
13 Temmuz 2020 23:42
9 kovanla arıcılık işine girdiler, siparişlere yetişemiyorlar
13 Temmuz 2020 23:40		 İsmail dedenin nüfus cüzdanını görenler şaşırıp kalıyor
13 Temmuz 2020 23:31
Covid-19 sonrası akciğerlerde tam iyileşme mümkün mü?
13 Temmuz 2020 21:57		 Damatta koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
13 Temmuz 2020 21:15
MSB: Burdur'da 23 askerde Kovid-19 tespit edildi
13 Temmuz 2020 21:09		 Fahri trafik müfettişi 300 kişiye, bin 228'er lira ceza kesti
13 Temmuz 2020 19:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:06 - Bisiklet ve yaya esaslı 'Millet Yolu' tasarlanacak07:05 - Şifreli satışla çocuk ticareti Dünya'yı ayağa kaldırdı06:40 - FETÖ'cünün evinden çıkan on parçalık elmasın değeri belirlenemedi06:30 - Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - O bayrak baş köşede03:52 - Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
02:18 - Soylu: Rize'de 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz02:08 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi01:54 - Aksoy'dan Borrell'in açıklamalarına tepki01:12 - FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok00:58 - Bitlis'te sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu00:39 - 427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
00:20 - Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı00:04 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları için önemli karar00:02 - 14 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Kamu çalışnaları ve kamu emeklisine özel ekstra %10 indirim00:00 - Üniversite, asgari program açma ölçütlerine aykırı ilanı iptal etmeli!
00:00 - SPK'dan 7 aracı kurum ile 18 yatırımcıya 'açığa satış' cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok
Kamu çalışnaları ve kamu emeklisine özel ekstra %10 indirim
Üniversite, asgari program açma ölçütlerine aykırı ilanı iptal etmeli!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları için önemli karar
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Soylu: Rize'de 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz
SPK'dan 7 aracı kurum ile 18 yatırımcıya 'açığa satış' cezası
14 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vücudun hamlaması 2
lavanta 1
pandemi 2
hırsızlık 1
ömer faruk beyaz 1
ye kürküm ye 1
uyuya kalmak 2
Deprem 1
hatayspor 2
parmak çıtlatmak 1
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 4 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 61 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam