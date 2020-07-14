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15 Temmuz'da şehit ailelerini ağırlayacak

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenlerine de yansıdı.
 14 Temmuz 2020 07:45
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15 Temmuz'da şehit ailelerini ağırlayacak

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: FETÖ'nün darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenler koronavirüs önlemleri çerçevesinde ilk kez "kısıtlı katılımlı" olarak gerçekleştirilecek. 15 Temmuz sabahı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye önünde bulunan 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakacak; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, sabah ilk olarak Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret edecek. Ardından 15 Temmuz gecesi Meclis'e ilk bombanın düştüğü yere yapılan ve geçtiğimiz aylarda Şentop tarafından açılan anıtta tören düzenlenecek. Anıtın önüne karanfil bırakılacak; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim ve dua okunacak. Anıtın önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop'un konuşma yapması planlanıyor. Anıttaki törene, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, parti liderleri, grup başkanları ve grup başkanvekilleri ile eski Meclis Başkanları davet edilecek. TBMM Genel Kurulu'nda ise 15 Temmuz özel oturumunun bu yıl yapılmaması öngörülüyor.

Millete seslenecek

Erdoğan, Meclis'te 15 Temmuz Anıtı'ndaki törenin ardından şehit ailelerini Külliye'de ağırlayacak. Erdoğan, 15 Temmuz'da saat 21.00'de ise, "Millete Sesleniş" konuşması gerçekleştirecek.
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