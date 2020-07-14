1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul Suriçi Derneği, Londra'da düzenlen müzayededen satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında suç duyurusunda bulundu. Tablonun sahte olduğu iddiasına yer verilen dilekçede, belediyenin görev ve sorumluluklarının dışına çıktığı ileri sürüldü.
 14 Temmuz 2020 08:13
Yazdır
İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Suriçi Derneği Başkanı Recep Delikaya ve avukatı Hacı Orhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Suriçi Derneği tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin 'kamuyu zarara uğratmak','görevi kötüye kullanmak','ihale mevzuatına aykırı' davranmak suçları kapsamında soruşturulması talep edildi.

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Suriçi Derneği İstanbul'da 1956 yılında Fena İtiyatlarla Mücadele Derneği olarak faaliyetine başlamış ve daha sonra da resmi kuruluşunu yaparak İstanbul için çalışmalarını yapmıştır. Özellikle İstanbul'un menfaatlerini korumak ve gözetlemek için hizmet veren derneğimiz İBB'nin satın almış olduğu sahte tablo ile görev ve sorumluluklarının dışına çıkarak mevzuatın gösterdiği yollar izlenmemiştir. Kamu kurumları mal ve hizmet edinilirken Devlet İhale Kanunu'na tabidirler. Bunun için de Kamu İhale Kurumunda gösterilen şekillerde alımların yapılması gerekiyor. Tablonun alınmasındaki sebep ise ortaya konulmamıştır. İBB 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na tabi olmasına rağmen kanunun 7. Maddesine riayet etmemiştir."
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hasta yakını hastaneyi birbirine kattı: 1 güvenlikçi yaralandı
13 Temmuz 2020 23:34		 Kastamonu'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
13 Temmuz 2020 22:34
Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
13 Temmuz 2020 21:12		 Öğretmenevi müdürüne makamında silahlı saldırı
13 Temmuz 2020 21:05
Trafikte dehşet anları: Elinde bıçakla böyle kovaladı
13 Temmuz 2020 17:57		 Ev satma vaadiyle 165 bin lira dolandırıldılar
13 Temmuz 2020 17:30
Bakan Soylu talimat verdi, çete üyeleri yataklarından toplandı
13 Temmuz 2020 16:52		 20 sürücü adayı yerine sınavına giren 'joker' tutuklandı
13 Temmuz 2020 16:45
Van Gölü'nde çıkarılan ceset sayısı 32'ye yükseldi
13 Temmuz 2020 15:58		 Yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
13 Temmuz 2020 15:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:36 - Dişte normalleşme dönemi başlıyor08:31 - Darbeci FETÖ'cüler bile göreve iade edilmeyi talep etmiş08:20 - Sosyal medya tasarısında tam uzlaşma yok, ekime kalabilir08:13 - İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu07:55 - İletişim Başkanı Altun: FETÖ'cü hainlere rahat yüzü yok07:55 - Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
07:52 - HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi için gözaltı kararı07:45 - 15 Temmuz'da şehit ailelerini ağırlayacak07:41 - Rize'deki selde ölenlerin sayısı ikiye yükseldi07:25 - Ayasofya'ya namaz turları başladı07:15 - Bisiklet ve yaya esaslı 'Millet Yolu' tasarlanacak06:50 - Ayasofya'yı bırak bir de bunlara bak
06:40 - FETÖ'cünün evinden çıkan on parçalık elmasın değeri belirlenemedi06:30 - Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - O bayrak baş köşede03:52 - Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti02:18 - Soylu: Rize'de 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz
02:08 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok
Kamu çalışnaları ve kamu emeklisine özel ekstra %10 indirim
Üniversite, asgari program açma ölçütlerine aykırı ilanı iptal etmeli!
İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları için önemli karar
Soylu: Rize'de 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz
FETÖ'cünün evinden çıkan on parçalık elmasın değeri belirlenemedi
Ayasofya'ya namaz turları başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ozan güven hakkında iddianame hazırlanması 3
maske takmak 6
pandemi 2
ayasofya'nın ibadete açılması 3
uyuya kalmak 2
12.07.2020 artvin'de gerçekleşen sel 3
kız bebeklerin tatlılığı 2
12.07.2020 fenerbahce vs sivasspor maçı 2
vücudun hamlaması 2
hatayspor 2
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 4 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 61 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam