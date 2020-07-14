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Sosyal medya tasarısında tam uzlaşma yok, ekime kalabilir

AK Parti, sosyal medya düzenlemesinin Ekim'den önce çıkartılması için önerilerini diğer partilere götürdü. Bazı hükümlerin revize edilmesine rağmen, uzlaşma çıkmadı. Teklifin bugün TBMM'nin gündemine getirilmesinden sonra yeni uzlaşma arayışı bekleniyor.
 14 Temmuz 2020 08:20
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Sosyal medya tasarısında tam uzlaşma yok, ekime kalabilir

GECE TEMASI

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Edinilen bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu'nun ne zaman tatile gireceği, hangi yasaların öncelikle çıkartılacağı konusunda muhalefetle yapılan görüşmelerde, ana unsur sosyal medya düzenlemesi oldu. Muhalefet partileri, bu düzenlemenin içeriğindeki bazı unsurlara karşı çıkarken, diğer yasaların görüşülerek, 15 Temmuz oturumunun ardından TBMM'nin tatil edilmesini istedi.

MUHALEFETTEN İTİRAZ

AK Parti ise sosyal medya düzenlemesinin de öncelikli yasalar arasına alınması, diğer partilerden gelecek önerilerle yeniden şekillendirilmesiyle ilgili temaslar yaptı. Temaslarda uzlaşma çıkmadı. Teklifin TBMM'ye verilmesi, sonra yeni bir görüşme trafiğinin yapılması planlanıyor. Muhalefet, özel kişisel bilgilerin emniyet ve yargıya verilmesiyle ilgili hükümlere kesin bir dille karşı çıkıyor.

YASALARA GÖRE SUÇ SAYILIYORSA

AK Parti'nin taslak önerisinde, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya kuruluşlarının, Türkiye'de şube açması ve bunların reklam gelirleri üzerinden vergilendirilmesi bulunuyor. Düzenlemede, "yasalara göre suç sayılan eylemler, sosyal medyada da suç kabul edilsin. Suç işleyenler ile ilgili bilgileri sosyal medya kuruluşları yargı ile paylaşsın" önerisi bulunuyor. Suç unsuru taşıyan içeriklerin 24 saat içerisinde sosyal medyadan kaldırılması da düzenlemeler arasında bulunuyor.

VERİLERİ TÜRKİYE'DE BARINDIRACAKLAR

Bu çalışmaya göre, Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü olacak. Bunu yerine getirmeyenlere, bir milyon Türk lirasından beş milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

ALMANYA MODELİ ÖRNEK

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sosyal medya ile ilgili düzenlemede Almanya modelinin örnek alındığı belirtiliyor. Almanya'da, 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasaya göre, sosyal medya platformlarında yer alan zararlı içeriklerin (terör, nefret suçları başta olmak üzere) 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon Euro'ya varan para cezaları öngörülüyor.
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