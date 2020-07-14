1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Darbeci FETÖ'cüler bile göreve iade edilmeyi talep etmiş

FETÖ'cüler bu kez de OHAL komisyonu taktiğini sahneye koydu. Darbenin bir numaralı ismi Akın Öztürk ve Halisdemir'i şehit eden Fatih Şahin, OHAL Komisyonu'na başvurup kamu görevlerine iadelerini talep etti. Darbecilerin yaptığı başvuruların altında, iç hukuk yollarını tüketip AİHM'ye başvurabilmek yatıyor.
 14 Temmuz 2020 08:31
Yazdır
Darbeci FETÖ'cüler bile göreve iade edilmeyi talep etmiş

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine katılan, yargılanıp mahküm olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen askerleri affetmedi. Ancak buna rağmen 15 Temmuz darbesinin ve yurtta sulh konseyinin bir numaralı sorumlusu eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün bile OHAL Komisyonu'na kamu görevine iade talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

AİHM'YE GİDEBİLMEK İÇİN

Darbeci askerlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderek Avrupa'da hak arayabilmesi için mevzuat gereği OHAL Komisyonu'na başvurup iç hukuk yollarını tüketmeleri gerekiyor. Çünkü, OHAL Komisyonu "Etkili iç hukuk yolu" olarak kabul ediliyor. Anayasa Mahkemesi, komisyona başvurudan önce doğrudan kendisine yapılan bireysel başvuruları OHAL Komisyonu'nu adres göstererek reddetmişti. Darbeci askerlerin Avrupa'nın kapısını çalabilmek için önce OHAL Komisyonu'na başvurmaları, başvurularının reddedilmesinin ardından bu ret kararını idare mahkemesine taşımaları gerekiyor. Ancak, iç hukuk yollarını tükettikten sonra AYM'ye başvurmaları mümkün oluyor. Aksi halde AYM, başvuruları iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle reddediyor. AYM'nin de başvurularını reddetmesinin ardından AİHM'ye başvuru yolu açılıyor. Çünkü, AİHM'de, OHAL Komisyonu ve AYM'yi etkili iç hukuk yolu olarak görüldüğü için kamu görevinden ihraç başlıklı başvuruları kabul etmiyor. Bu nedenle Yurtta Sulh Konseyi'nin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen Akın Öztürk'ün ve bazı darbeci generallerin OHAL Komisyonu'na başvurusunun FETÖ taktiği olabileceği belirtiliyor.

MAHKÜM OLANLARA RET

Darbeyi yöneten bazıları yurtta sulh konseyi üyesi olan darbeci komutanlar ve askerler, bu taktiğe başvurarak TSK'dan ihraç kararlarına göreve iade talebiyle OHAL Komisyonu'nda itiraz etti. Darbenin yıldönümüne bir gün kala, Çatı davası başta Türkiye çapındaki darbe davalarından yargılaması tamamlanıp mahküm edilen eski komutanlar ve askerlerden başvuruda bulunanların tamamının başvurusunun OHAL Komisyonu'nca reddedildiği belirlendi. Ancak darbenin bir numaralı isimlerinden Akın Öztürk'ün, Akıncı Üssü davasında yargılaması sürdüğü için OHAL Komisyonu'nun, kamu görevine iade başvurusunu henüz karara bağlanmadığı öğrenildi.

300'DEN FAZLA KOMUTAN BAŞVURDU

OHAL Komisyonu'na, darbe teşebbüsünde bulunan ve yargılanan 300'den fazla üst düzey rütbeli asker başvurdu. Bu isimlerden bazılarının başvurularının durumu şöyle:

- FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanlarından Korgeneral İbrahim Yılmaz komisyona başvurdu. Komisyon kamu görevine iade için yaptığı başvuru üzerine "ret" kararı verdi.
- Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Eski Başkanı Gürel Kaynak'ın başvurusu reddedildi.
- Darbe girişiminde sözde "Ankara sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilen ve Polatlı darbe davasında ağırlaştırılmış müebbet verilen ancak yargılaması süren eski Tümgeneral Osman Ünlü de başvurdu. Başvuru incelemede.
- İstanbul'daki "ana darbe" davasında dosyası ayrılan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında beraat verilen dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, komisyona başvurdu. Öztürk'ün yargılamasının sürdüğü ve başvurusunun sonuçlanmadığı belirlendi.

O HAİNE RET

15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipteki eski Binbaşı Fatih Şahin de OHAL Komisyonu'na başvurdu.


Şahin ile eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan başta olmak üzere çok sayıda darbecinin kamuya iade talepleri reddedildi. Müebbet hapse mahküm edilen Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı İstanbul'daki darbe davasında, 11 sanığa müebbet hapis, 19 sanığa da 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Mahküm olan bu sanıkların bazılarının da başvurularının OHAL Komisyonu'nca, çatı davasından mahküm olan askerler gibi reddedildiği belirlendi.


KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri, darbe girişiminin yıldönümü öncesi ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Şehit Halisdemir'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyup dua ediyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi için gözaltı kararı
14 Temmuz 2020 07:52		 FETÖ'cünün evinden çıkan on parçalık elmasın değeri belirlenemedi
14 Temmuz 2020 06:40
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında rekor hapis cezası
13 Temmuz 2020 21:16		 TBMM'yi bombalayan eski pilot savunma yaptı
13 Temmuz 2020 18:59
Bakan Gül: 289 darbe davasından 275'i sonuçlandı
13 Temmuz 2020 14:59		 Görevdeki öğretmenin de olduğu 6 kişiye 'patates hat' operasyonu
13 Temmuz 2020 14:58
FETÖ'nün hedefi olan otelde saldırının izleri muhafaza ediliyor
13 Temmuz 2020 13:59		 2'si muvazzaf asker 15 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
13 Temmuz 2020 13:28
Türkiye'nin ABD'den Gülen'i iade talepleri yanıtsız kaldı
13 Temmuz 2020 13:22		 Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına 2 yıl hapis cezası
13 Temmuz 2020 12:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:36 - Dişte normalleşme dönemi başlıyor08:31 - Darbeci FETÖ'cüler bile göreve iade edilmeyi talep etmiş08:20 - Sosyal medya tasarısında tam uzlaşma yok, ekime kalabilir08:13 - İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu07:55 - İletişim Başkanı Altun: FETÖ'cü hainlere rahat yüzü yok07:55 - Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
07:52 - HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi için gözaltı kararı07:45 - 15 Temmuz'da şehit ailelerini ağırlayacak07:41 - Rize'deki selde ölenlerin sayısı ikiye yükseldi07:25 - Ayasofya'ya namaz turları başladı07:15 - Bisiklet ve yaya esaslı 'Millet Yolu' tasarlanacak06:50 - Ayasofya'yı bırak bir de bunlara bak
06:40 - FETÖ'cünün evinden çıkan on parçalık elmasın değeri belirlenemedi06:30 - Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - O bayrak baş köşede03:52 - Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti02:18 - Soylu: Rize'de 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz
02:08 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok
Kamu çalışnaları ve kamu emeklisine özel ekstra %10 indirim
Üniversite, asgari program açma ölçütlerine aykırı ilanı iptal etmeli!
İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları için önemli karar
Soylu: Rize'de 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz
FETÖ'cünün evinden çıkan on parçalık elmasın değeri belirlenemedi
Ayasofya'ya namaz turları başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hırsızlık 1
kösele suratlı 3
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 2
lavanta 1
corona virüs vaka sayısı 1
ömer faruk beyaz 1
günaydın sözlük 1
12.07.2020 Heybeliada'da orman yangını 1
pandemi 2
çok acı verici 1
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 4 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 61 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam