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Bakan Varank: Son anına kadar cesurca mücadele etti

Bakan Mustafa Varank: En karanlık gece milletimizin cesaretiyle destana dönüştü. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve dik duruşu, milletimizin kenetlenmesi tarihin akışını değiştirdi. Bu duruş elbetteki dünyaya örnek oldu...
 14 Temmuz 2020 08:56
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Bakan Varank: Son anına kadar cesurca mücadele etti

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FETÖ'nün hedef aldığı en önemli kişilerden. Varank; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'yle mücadeleye başladığı günlerde başdanışman olarak hep yanında yer aldı. FETÖ tarafından yasadışı telefonu dinlendi ve adım adım takip edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde ağabeyi Prof. Dr. İlhank Varank şehit oldu. Mustafa Varank, dersane sürecinden 15 Temmuz darbe girişimine yaşadıklarını ilk defa SABAH'a anlattı.

15 Temmuz'da Antalya'da ailemle tatildeydim. Akşam farklı vatandaşlarımızdan mesajlar ve telefonlar gelmeye başladı. Uçakların alçak uçuş yapmaya başladığı haberleri geldi; bir kalkışma olduğu ortaya çıkmaya başladı.

Bütün gece, darbenin püskürtülmesi için koordinasyon ve takip süreciyle uğraştık. Ailemle helalleşip, başımıza bir şey gelirse ne yapmaları gerektiğini onlara tembih edip otelden ayrıldım. O zamanki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Bey beni aldı, birlikte Valimiz Münir beyin konutuna geçtik.

Kimsenin kimseye güvenemediği bir gecede, herbiri kendi başına bir kahramanlık hikayesi diyebileceğimiz olaylara şahit oldum. TRT'de darbe bildirisi yayınlanınca TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyesi olarak, Genel Müdürü arayıp TRT yayınının kesilmesi gerektiğini söyledim. TÜRKSAT personeli o gece kahramanca mücadele etti. Bir süreliğine de olsa TRT yayınını kesmeyi başardılar. O gece TÜRKSAT'ta iki arkadaşımız şehit edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyon ve otobüsleri yollara çıkararak askeri birliklerin önüne barikat olarak yığdık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin korunmasına yönelik MİT'teki arkadaşlarla istişareli kritik adımlar attık. Özel kuvvetler komutanı Zekai Paşa arkadaşlar vasıtasıyla bize haber gönderdi.

ACI HABERİ TELEFONDA ALDIM
Tabi ilerleyen saatlerde önce Erol Abi (Olçok) ile oğlunun, ardından da ağabeyimin şehadet haberini aldım. Ağabeyimin şehadet haberiyle artık bir an önce İstanbul'a ulaşmanın peşine düştüm. Sabaha karşı İstanbul'a gittim.

Rahmetli ağabeyim yakın zamanda profesör olmuştu. Üniversitede idari görevleri vardı, bölüm başkanlığı yapmıştı. O gece askerin bir kalkışma yaptığı anlaşılınca, okuldaki akademisyenlerin olduğu gruplarda bu konu elbette konuşuluyor, tartışılıyor. Orada "Arkadaşlar, biz de korkarsak herkes korkar, ben dışarı çıkacağım" yazarak evinden ayrılıyor. Önce Vatan Caddesi'ne giderek Emniyet Müdürlüğü'nü teslim almak isteyen darbecilere karşı mücadele etmiş. Zaten aracını da daha sonra caddeye yakın bir yerde bulduk. Ardından, polisin de yönlendirmesiyle Saraçhane'ye İBB'nin önüne yönelmiş. Orada da direniş yaşanmış.
Sabah
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