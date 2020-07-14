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Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu'nun, 90 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı
 14 Temmuz 2020 09:23
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Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu'nun, 90 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Edebiyatçı-yazar Adalet Ağaoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Ağaoğlu'nun bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti. Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak" denildi. Ağaoğlu 91 yaşındaydı.

Memurlar.Net
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