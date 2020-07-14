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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 14 Temmuz 2020 09:25
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,86506,8660
Avro7,78807,7890
Sterlin8,59208,6360
ANKARA
ABD Doları6,83206,9140
Avro7,75007,8250
Sterlin8,53008,7450
Anadolu Ajansı
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