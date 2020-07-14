Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
|14 Temmuz 2020 09:25
|Yazdır
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbı Genetik Bölümü Biyolog Dr. Ali Uçur, hastanede tedavi gören babası Ali Uçur'un (80) yanında refakatçi olmak için Kahramanmaraş'a geldi.
2 hafta babasının yanında refakatçi olduktan sonra yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Pazarcık Devlet Hastanesi'ne giden Uçur'un yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Dr. Ali Uçur, cumartesi günü vefat etti.
1 SAAT SONRA BABASI VEFAT ETTİ
2 çocuk babası Ali Uçur'un yakınları cenazeyi Pazarcık'ın Nefsidoğanlı Mahallesi'nde defnederken, bir saat sonra babası Ali Uçur'un vefat haberi geldi. Son yapılan testi negatif çıkan Ali Uçur da oğlunun yanında toprağa verildi.
GERİDE 3 ÇOCUK KALDI
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nda görev yapan sağlık memuru Cemal Orçan da 24 Haziran'da rahatsızlandı. Korona virüs testi pozitifi çıkınca hastaneye yatırılarak tedavisine başlanan Orçan, bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Cemal Orçan, görev yaptığı hastanede düzenlenen törenin ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil'
14 Temmuz 2020 09:59
|Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
14 Temmuz 2020 09:23
|Bakan Varank: Son anına kadar cesurca mücadele etti
14 Temmuz 2020 08:56
|Ankara'da otobüsü yavaşlattın kavgası
14 Temmuz 2020 08:44
|Rize'deki selde ölenlerin sayısı ikiye yükseldi
14 Temmuz 2020 07:41
|Ayasofya'ya namaz turları başladı
14 Temmuz 2020 07:25
|Ayasofya'yı bırak bir de bunlara bak
14 Temmuz 2020 06:50
|Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
14 Temmuz 2020 06:30
|O bayrak baş köşede
14 Temmuz 2020 06:10
|Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
14 Temmuz 2020 03:52