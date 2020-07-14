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Metro Boğaz'a iniyor

İstanbul Avrupa Yakası'nda raylı sistem hatlarını Boğaz ile buluşturacak 'Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü - Aşiyan Sahil Füniküleri Hattı' yapım işleri yeniden başladı
 14 Temmuz 2020 09:29
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Metro Boğaz'a iniyor

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aşiyan sahilinde, inşaatın yeniden başlatılması töreninde yaptığı konuşmada, hattı ekim 2021'de hizmete açmayı hedeflediklerini açıkladı. İmamoğlu ayrıca, metro hatlarını denize bağlayacak, Tophane - Şişhane, Avcılar E5- Avcılar İDO, Kavacık - Çubuklu, İTÜ - İstinye ve Altunizede - Çengelköy arasında olmak üzere toplam 5 füniküler hattının da proje çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İmamoğlu, haziran 2017 fiyatları ile 114 milyon TL + KDV bedelle ihale edilerek çalışmalara başlanılan fünikülerin, 2018 yılı sonunda ödenek yetersizliği nedeniyle, diğer metrolarla birlikte inşaatının durdurulduğunu hatırlatıp, "Proje inşaatının şu anda toplam fiziki gerçekleşmesi yüzde 23'tür. Tünel imalatlarında tamamlanma oranı ise yüzde 50'dir" dedi.

YENİ AÇILACAK HATLAR

Dönem sonunda hedeflerinin İstanbul'daki metro hattı uzunluğunu 600 kilometreye çıkarmak olduğunu belirten İmamoğlu, 1.5 yıl içinde hizmete almayı planladıkları hatları şöyle açıkladı:

"Mecidiyeköy - Mahmutbey arasındaki 1. etap açılışını 19 Mayıs'ta yapacaktık. Ancak, koronavirüs nedeniyle eylül ayına ertelemek zorunda kaldık. Unkapanı - Alibeyköy Hattı'nı yıl sonuna yetiştireceğiz. Ataköy-Basın Ekspress-İkitelli Metrosu'nda da tünel kazılarını tamamladık ve elektro-mekanik işlere başladık. Bu hattın İkitelli - Bahariye arasındaki ilk kısmını da 2021 yılı içerisinde hizmete alacağız. Anadolu Yakası'ndaki Dudullu-Bostancı Metrosu'nu 2021 yılının sonunda işletmeye alacağız."

Metro Boğaz'a iniyor
ŞİLE İÇİN GEÇİCİ ÇÖZÜM

İBB, artan yoğunluk sebebiyle yaz aylarında sık sık su kesintisi yaşanan Şile için geçici çözüm getirdi. İSKİ, ilçeye günlük 11 bin metreküp su basan pompayı değiştirip 22 bin kapasiteli yeni pompa taktı. İSKİ Asya Terfi Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, "Pompayı geçici çözüm olarak getirdik ve 2 gün içerisinde çözdük problemi. 6 ay önce başlattığımız projeyi yıl sonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz. Arıtma tesisimiz bittiğinde daha önce ilçeye verilen su kapasitesi de üç katına çıkmış olacak" dedi. İSKİ'nin ilçedeki su sorununu kısa sürede çözmesi yöre halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. İçme suyu sorunun yıllardır var olduğunu belirten ilçe halkı, köy derelerinden getirdikleri su ile yaz aylarında geçici çözümler ürettiklerini söylediler.
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