YÖK Türkiye'de 172 üniversitenin röntgenini çekti



Hürriyet'ten Dilek Atlı'nın haberine göre: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), beş ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda, Türkiye'deki 172 üniversitenin 2018 yılı verileri doğrultusunda üniversitelerin genel değerlendirilmesinin yapıldığı 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019' kamuoyunun erişimine açıldı. YÖKSİS verilerine göre 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 178 yükseköğretim kurumunda 3 milyon 887 bin 682 örgün öğretim öğrencisi öğrenim gördü. Bu öğrencilerin 3 milyon 305 bin 559'u devlet üniversitelerinde, 574 bin 962'si vakıf üniversitelerinde ve 7 bin 161'i vakıf meslek yüksekokullarında eğitim aldı. 50 binden fazla öğrencisi bulunan 23 devlet üniversitesi var. 2018 yılında öğretim elemanı sayısı ise 158 bin 010 olarak belirlendi.

İŞTE YÖK'ÜN 2018 ÜNİVERSİTE RAPORU:

BİR YILDA 7 BİN 250 DOKTORA MEZUNU

2018'de üniversitelerin doktora programlarından 7 bin 250 öğrenci mezun oldu. Mevcut öğretim üyesi sayısının yaklaşık 75 bin olduğu dikkate alındığında gelecekte öğretim üyesi ihtiyacı zorlanmadan karşılanabilecek. 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) 162 üniversitenin en az bir programının ilk yüzde 10'luk dilime girdiği anlaşıldı. Aynı yıl yapılan ALES ise 157 üniversitenin en az bir programı yüzde 10'luk dilime girdi.

168 ÜNİVERSİTEDEN ULUSLARARASI YAYIN

Bunun yanı sıra rapora göre 168 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde yayını yayımlandı. 2014-2018 yılları arasında yayımlanmış yayınlar dikkate alındığında 2018 yılında 163 üniversitenin toplam 16 bin 256 kurum adresli yayını en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf aldı. Geçen yıl 115 üniversite bin 683 patent faydalı model veya tasarım başvurusunda bulundu. Aynı yıl 95 üniversitenin 821 patent başvurusu olumlu sonuçlandı. YÖK'ün raporuna göre, geçen yıl 152 üniversite ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen 5 bin 770 Ar-Ge projesi yürüttü.

ÜNİVERSİTELERDEKİ YABANCI ÖĞRENCİLER

2017-2018 eğitim yılında 151 üniversitede bin 219 yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı istihdam edildi, 165 üniversitede 126 bin 681 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim gördü. 2018 yılında 100 üniversite, yurtdışındaki üniversitelerden gelen bin 368 öğretim elemanını misafir etti, 2 bin 512 öğretim elemanını yurtdışına gönderdi. Geçen yıl 131 üniversite, yurt dışındann gelen 5 bin 609 öğrenciyi misafir etti, uluslararası değişim programlarıyla 20 bin 917 öğrenci gönderdi.

HER ÖĞRENCİ İÇİN 12 BİN 735 LİRA HARCAMA



YÖK'ün raporuna göre, 2018 mali yılında öğrenci başına yapılan cari harcama miktarı ortalaması 12 bin 735 lira oldu. 2018 mali yılında 152 üniversite, bütçelerinin ortalama yüzde 4'ünü Ar-Ge kapsamında harcadıklarını beyan etti. 2018 yılında 105 üniversite, 2018 yılında 145 üniversitede 2 bin 793 sosyal sorumluluk projesi yürütüldü. Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal uyum ve kapsayıcılığa ilişkin ise 147 üniversitede 2 bin 798 faaliyet düzenlendi.

ÖĞRENCİ BAŞINA 7 KİTAP

Raporda üniversitelerde öğrenci başına düşen ortalama basılı kitap sayısının 7 olduğu bildirildi. Öğrenci başına 25 ve üzeri basılı kitap düşen üniversite sayısı 8 iken öğrenci başına 1'in altında basılı kitap düşen üniversite sayısının 4 olduğu dikkati çekti. 153 üniversitede öğrenci başına düşen ortalama e-yayın sayısıysa 110. Öğrencilere 73 devlet, 62 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 135 üniversite burs imkanı sağladı. Bu üniversitelerde söz konusu burslardan faydalanan öğrenci oranı yüzde 9,91. Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısının en yüksek olduğu üniversiteler; Selçuk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi olarak sıralanıyor.