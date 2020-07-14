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Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 32 yaşında bir kişi evinde ölü bulundu.
|14 Temmuz 2020 09:51
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Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Fırat Ulaş'ın (32) uzun süre evinden çıkmaması üzerine komşuları durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeriye giren 112 Acil Sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan Ulaş'ın öldüğünü belirledi.
Ulaş'ın cenazesi, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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