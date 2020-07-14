Başkent'te 'adalet mahrem yapı' operasyonu: 20 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'adalet mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
|14 Temmuz 2020 09:52
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adalet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin "adalet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 5 ilde düzenlenen operasyonda, 19 zanlının yakalandığı, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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