1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,24 azalışla 118.113,75 puana geriledi.
 14 Temmuz 2020 10:04
Yazdır
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,24 azalışla 118.113,75 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 284,92 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 118.113,75 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,75 ile orman, kağıt ve basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,90 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün sanayi üretimi verilerinin mayısta aylık bazda dipten dönüşe işaret etmesi ve cari açığın beklentilere yakın gerçekleşmesinin ardından günü yüzde 3,13 artışla 118.398,67 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Buna karşın Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerin piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin geriliminin tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.

Analistler bugün yurt içinde konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 398 lira seviyelerinde
14 Temmuz 2020 11:27		 Güne başlarken döviz fiyatları
14 Temmuz 2020 09:25
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
13 Temmuz 2020 17:39		 MB'nin yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
13 Temmuz 2020 15:16
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13 Temmuz 2020 13:10		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
13 Temmuz 2020 12:51
Gün ortası döviz fiyatları
13 Temmuz 2020 12:23		 Hazine mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verdi
13 Temmuz 2020 10:35
Altın fiyatları arttı, imitasyon ürünler kurtarıcı oldu
13 Temmuz 2020 10:28		 Bu hafta altın ve döviz kazandırdı
11 Temmuz 2020 07:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - FETÖ'nün darbe girişiminin 'sır kutusu': Adil Öksüz11:39 - MSB, 1072 işçi alacak11:36 - Minik trafik dedektifi babasına ceza kesti11:33 - Kurbanlıklar İstanbul'a 16 Temmuz itibarıyla girecek11:27 - Gram altın 398 lira seviyelerinde11:26 - Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı
11:25 - OHAL Komisyonundan eski askerlerin başvurusuna ret11:22 - FETÖ'nün mali yapısına büyük takip11:22 - İstanbul'da taksici, tartıştığı müşterisine yumruk attı11:18 - FETÖ'nün 'suikast timi' cezasız kalmadı11:16 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 248 bini geçti11:15 - FETÖ'nün hain darbe girişiminin ekonomiye dolaylı maliyeti 350 milyar dolar
11:11 - Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı11:10 - Veterinerlerden kurban hizmetleri için ek tedbir istemi11:09 - Kovid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı11:08 - Bankacılık sektörü FETÖ'nün hain darbe girişiminden güçlü çıktı11:06 - FETÖ'nün TMSF'ye devredilen şirketlerin aktifleri yüzde 43 arttı
11:03 - Dolandırıcılıkla çalkalanan FETÖ'de kopuşlar yaşanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
Dişte normalleşme dönemi başlıyor
İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu
Kamu çalışnaları ve kamu emeklisine özel ekstra %10 indirim
Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok
FETÖ'cünün evinden çıkan elmasın değeri belirlenemedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cas'ın manchester city'nin men cezasını kaldırması 1
ayasofya'ya namaz turlarının başlaması 1
Deprem 1
hırsızlık 1
lavanta 1
çikolata 2
üzük üzük üzmek 2
12.07.2020 Heybeliada'da orman yangını 1
hayal etmek 1
günde 1000 km yol yapmak 2
SON İLANLAR
Yığılca Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam