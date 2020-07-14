FETÖ sanığı eski Ticaret ve Sanayi Oda Başkanına hapis cezası
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
|14 Temmuz 2020 10:09
|Yazdır
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan Karaküçük ile avukatları hazır bulundu.
Mütalaaya karşı savunma yapan Karaküçük, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karaküçük'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Karaküçük, hükümle birlikte tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün darbe girişiminin 'sır kutusu': Adil Öksüz
14 Temmuz 2020 11:45
|Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı
14 Temmuz 2020 11:26
|FETÖ'nün mali yapısına büyük takip
14 Temmuz 2020 11:22
|FETÖ'nün 'suikast timi' cezasız kalmadı
14 Temmuz 2020 11:18
|Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı
14 Temmuz 2020 11:11
|Dolandırıcılıkla çalkalanan FETÖ'de kopuşlar yaşanıyor
14 Temmuz 2020 11:03
|MSB: 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu
14 Temmuz 2020 10:44
|MİT ve Emniyet operasyonuyla Irak uyruklu 18 DEAŞ'lı yakalandı
14 Temmuz 2020 10:20
|Başkent'te 'adalet mahrem yapı' operasyonu: 20 gözaltı
14 Temmuz 2020 09:52
|FETÖ'nün hücre evlerine operasyon düzenlendi: 25 gözaltı
14 Temmuz 2020 08:46