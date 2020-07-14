HSK'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Türk yargı teşkilatının her birimiyle 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan böyle de hukuka bağlılığı, kendine özgü ağırlığı ve mutlak tarafsızlığıyla büyük Türk milletinin ve devletinin yanında olacağını bildirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), bu asil milletin milli manevi ve sosyal değerlerine saygılı görünerek kandırdığı saf ve temiz evlatlarını, bağımsız düşünemeyen, sorgulamadan itaat eden kurşun asker haline getirip, yine millete karşı silah gibi kullanan, bu toprakların gördüğü en hain örgütlerden biri olduğunu belirtti.

FETÖ'nün, yargı ve emniyet içine yerleştirdiği unsurlarıyla 2007'den itibaren yürüttüğü soruşturma ve kovuşturmalarla milli olan her unsuru ve kurumlara duyulan güveni ortadan kaldırmaya çalıştığını bildiren Yılmaz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"En son devletin dirliğini, ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan Fetullahçı bir diktatörlük için gerçekleştirdiği 17-25 yargı darbesi ile ulaşamadığı hain emelleri uğruna, bu kez ordu içindeki unsurlarını harekete geçirmiş, ancak bu kez de karşısında bu yüce milletin, fedakar, gözünü budaktan sakınmayan, vatan söz konusu olunca birer aslan kesilen kahraman evlatlarını bulmuştur.

Ne mutlu, o gün durması gereken yerde korkusuzca duranlara. Ne mutlu, Türk yargısını 'sizi içeri tıkan kudret böyle istiyor' ayıbından kurtarıp, milli iradeye, demokrasiye, kendisine emanet edilen Cumhuriyet'e, devletine sahip çıkan, yargı tarihini kahramansız bırakmayan hakim-savcı meslektaşlarıma. Ne mutlu, FETÖ terör örgütünün millete ve devlete yaptıkları kötülükleri hiç unutmayıp, bu musibetten ders alanlara. Ne mutlu, yılmadan, gevşemeden, gaflete düşmeden, tehlikenin büyüklüğünü unutmadan, anayasa ve yasaların verdiği yetki ve mutlak tarafsızlıkla daima hukuk içinde, kanun dışı davranan herkese hesap soran yargı mensuplarına."

Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 15 Temmuz destanının kahramanları şehit ve gazilerin, bu millet tarafından hiç unutulmayacağını, daima saygı ve minnetle anılacağını vurguladı.

Mehmet Yılmaz, "Türk yargı teşkilatı, her birimi ile o gün olduğu gibi bundan böyle de hukuka bağlılığı, kendine özgü ağırlığı ve mutlak tarafsızlığı ile büyük Türk milletinin ve devletinin yanında olacaktır. Tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet, asil Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.