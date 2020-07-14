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Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde kayıp olduğu bildirilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
|14 Temmuz 2020 10:22
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Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlattı.
AFAD ekipleri Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkardı.
Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü.
Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.
Öte yandan bölgede yağış yeniden şiddetini artırmaya başladı.
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