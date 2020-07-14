KYK borcunu ödeyemeyen gençlerin sayısı 280 bine dayandı
|14 Temmuz 2020 10:31
|Yazdır
Öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği için geçen yıl borç erteleme talebinde bulunan gençlerin oranı, 2006 yılına göre yüzde 416 arttı. 2006 yılında 6 bin 2 kişi öğrenim kredisi borcunu erteleme talebinde bulunurken bu sayı 2019'da 31 bin kişiye ulaştı. Borcunu ödeyemediği için icra tehlikesiyle karşı karşıya olan gençlerin sayısının 280 bine dayandığı öğrenildi.
BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verilerine göre, öğrenim kredisi borcunu erteleme yolunu açan 5505 Sayılı Kanun'dan 2006-2020 yılları arasında toplam 313 bin 686 kişi yararlandı. Borç erteleme talebinde bulunan gençlerin oranı 2006 yılına göre 2019'da yüzde 416 artarken borcunu ödeyemediği için icra tehlikesiyle karşı karşıya olan gençlerin sayısının 280 bine dayandığı öğrenildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca paylaşılan verilere göre, 2019'un ocak-ağustos dönemleri arasında 31 bin kişi borç erteleme talebinde bulundu. 2006-2019 yılları arasında, en çok borç erteleme talebinin 46 bin 36 başvuru ile 2017 yılında alındığını duyuran Bakanlık, yıllara göre başvuru sayılarını da paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Konut satışları yüzde 209 arttı
14 Temmuz 2020 10:10
|Takipte olan esnaf kredileri yapılandırılacak
13 Temmuz 2020 11:35
|Hazine haziranda açık verdi
07 Temmuz 2020 18:05
|MB'den yeni hamle: TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi inecek
07 Temmuz 2020 13:39
|Konut kredisinde tüm zamanların rekoru 6 ayda kırıldı
05 Temmuz 2020 08:45
|Konut kredisinde tüm zamanların yıllık rekoru 6 ayda kırıldı
04 Temmuz 2020 22:15
|1 ayda 10 milyar liralık 7 bine yakın konut sattı
02 Temmuz 2020 08:04
|Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye kredi
01 Temmuz 2020 10:22
|Hazine temmuz-eylül döneminde dış borç almayacak
30 Haziran 2020 17:47
|Deprem gerçeği sürekli gündemde tutulmalı
30 Haziran 2020 11:39