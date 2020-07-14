1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da kaymakam ve vali yardımcıları değişti

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nin Resmi Gazete yayımlanması sonrası Türkiye genelinde 427 mülki idare amirin görev yerleri değişti. İstanbul'a yedi vali yardımcısı ile yedi kaymakam atandı. Yeni vali yardımcılarından biri ve kaymakamlardan ikisi kadın.
 14 Temmuz 2020 10:36
Yazdır
İstanbul'da kaymakam ve vali yardımcıları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle Türkiye genelinde 427 mülki idare amirinin görev yerleri belli oldu. İstanbul'da da bazı vali yardımcıları ile kaymakamlar değişti.

İstanbul'a vali yardımcısı olarak atanan mülki idare amirleri:

* Hukuk Müşaviri Özlem Bozkurt Gevrek

* Hukuk Müşaviri Şevket Atlı

* Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan

* Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli

* Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz

* Altınordu (Ordu) Kaymakamı Niyazi Erten

* Pazar (Rize) Kaymakamı İsmail Şanlı

İstanbul'da yedi ilçenin kaymakamı değişti. Yeni atanan kaymakamlar ve ilçeler şunlar:

* Ümraniye Kaymakamlığı'na Gerede (Bolu) Kaymakamı Cengiz Ünsal

* Kağıthane Kaymakamlığına Gürsu (Bursa) Kaymakamı Mustafa Koç

* Çatalca Kaymakamlığına Görele (Giresun) Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş

* Beykoz Kaymakamlığına Söğütlü (Sakarya) Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli

* Zeytinburnu Kaymakamlığına Talas (Kayseri) Kaymakamı Zekeriya Güney

* Pendik Kaymakamlığına İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya

* Şile Kaymakamlığına ise Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya atandı.

427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB, 1072 işçi alacak
14 Temmuz 2020 11:39		 OHAL Komisyonundan eski askerlerin başvurusuna ret
14 Temmuz 2020 11:25
Diyanet'ten 'Ayasofya'daki resimler' hakkında açıklama
14 Temmuz 2020 11:01		 İstanbul'da aranan 225 kişi gözaltına alındı
14 Temmuz 2020 11:00
HSK'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
14 Temmuz 2020 10:12		 Metro Boğaz'a iniyor
14 Temmuz 2020 09:29
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
14 Temmuz 2020 09:02		 Dişte normalleşme dönemi başlıyor
14 Temmuz 2020 08:36
Sosyal medya tasarısında tam uzlaşma yok, ekime kalabilir
14 Temmuz 2020 08:20		 Soylu: Rize'de 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz
14 Temmuz 2020 02:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - FETÖ'nün darbe girişiminin 'sır kutusu': Adil Öksüz11:39 - MSB, 1072 işçi alacak11:36 - Minik trafik dedektifi babasına ceza kesti11:33 - Kurbanlıklar İstanbul'a 16 Temmuz itibarıyla girecek11:27 - Gram altın 398 lira seviyelerinde11:26 - Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı
11:25 - OHAL Komisyonundan eski askerlerin başvurusuna ret11:22 - FETÖ'nün mali yapısına büyük takip11:22 - İstanbul'da taksici, tartıştığı müşterisine yumruk attı11:18 - FETÖ'nün 'suikast timi' cezasız kalmadı11:16 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 248 bini geçti11:15 - FETÖ'nün hain darbe girişiminin ekonomiye dolaylı maliyeti 350 milyar dolar
11:11 - Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı11:10 - Veterinerlerden kurban hizmetleri için ek tedbir istemi11:09 - Kovid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı11:08 - Bankacılık sektörü FETÖ'nün hain darbe girişiminden güçlü çıktı11:06 - FETÖ'nün TMSF'ye devredilen şirketlerin aktifleri yüzde 43 arttı
11:03 - Dolandırıcılıkla çalkalanan FETÖ'de kopuşlar yaşanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
Dişte normalleşme dönemi başlıyor
İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu
Kamu çalışnaları ve kamu emeklisine özel ekstra %10 indirim
Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok
FETÖ'cünün evinden çıkan elmasın değeri belirlenemedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çok acı verici 1
ozan güven hakkında iddianame hazırlanması 3
12.07.2020 ankaragücü vs galatasaray maçı 4
hırsızlık 1
lafı değiştirmek 1
12.07.2020 Heybeliada'da orman yangını 1
corona virüs vaka sayısı 1
cas'ın manchester city'nin men cezasını kaldırması 1
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 2
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 3
SON İLANLAR
Yığılca Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam