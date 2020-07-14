İstanbul'da kaymakam ve vali yardımcıları değişti
|14 Temmuz 2020 10:36
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Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle Türkiye genelinde 427 mülki idare amirinin görev yerleri belli oldu. İstanbul'da da bazı vali yardımcıları ile kaymakamlar değişti.
İstanbul'a vali yardımcısı olarak atanan mülki idare amirleri:
* Hukuk Müşaviri Özlem Bozkurt Gevrek
* Hukuk Müşaviri Şevket Atlı
* Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan
* Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli
* Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz
* Altınordu (Ordu) Kaymakamı Niyazi Erten
* Pazar (Rize) Kaymakamı İsmail Şanlı
İstanbul'da yedi ilçenin kaymakamı değişti. Yeni atanan kaymakamlar ve ilçeler şunlar:
* Ümraniye Kaymakamlığı'na Gerede (Bolu) Kaymakamı Cengiz Ünsal
* Kağıthane Kaymakamlığına Gürsu (Bursa) Kaymakamı Mustafa Koç
* Çatalca Kaymakamlığına Görele (Giresun) Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş
* Beykoz Kaymakamlığına Söğütlü (Sakarya) Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli
* Zeytinburnu Kaymakamlığına Talas (Kayseri) Kaymakamı Zekeriya Güney
* Pendik Kaymakamlığına İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya
* Şile Kaymakamlığına ise Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya atandı.427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
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