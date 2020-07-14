MSB: 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu.
|14 Temmuz 2020 10:44
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları sonucunda PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." bilgisine yer verildi.
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