Soylu: Rize'de selden etkilenen 2 kişi hastanede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sele ilişkin, "An itibarıyla hastanede 2 kişi var. Onlar da taburcu edilecekler. Beklentimiz o yönde." dedi.

Soylu, "Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram." diye konuştu.

Rize'de hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Soylu, şunları söyledi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri buradalar. Akşamdan beri tüm ekipler çalışıyor.

Burada hem bu hasarın temizlenmesi açısından hem de bir daha bu meselelerle karşılaşmamak üzere alınması gereken tedbirler tüm bakanlıklar çerçevesinde planlanıyor. Hem hasar tespit konusunda, diğer meseleler konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı hasarlar konusunda elden gelen bütün gayret ortaya konulacak. Bir de yapısal olarak yapmamız gereken meseleleri de devlet olarak hükümet olarak, elimizden geldiğince ortaya koymaya çalışacağız."