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İstanbul'da aranan 225 kişi gözaltına alındı

Kent genelinde 640 adrese düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı
 14 Temmuz 2020 11:00
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İstanbul'da aranan 225 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 640 adrese düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 225 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik ülke genelinde operasyonların düzenlenmesi talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla 260 ekip, 631 personel ile kent genelinde 640 adrese baskın düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, yaralama suçundan 36, hırsızlıktan 20, dolandırıcılıktan 17, tehdit ve hakaretten 9, çocuğun cinsel istismarı suçundan 6, resmi belgede sahtecilikten 5, mala zarar verme suçundan 5, yağma, gasp suçundan 4, adam öldürme suçundan 4, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçundan 2, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 2, kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 2, şantaj suçundan 2, taksirle yarama, ölüme neden olma suçundan 2, zimmet suçundan 1, diğer suçlardan 108 olmak üzere 225 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 121 kişi hakkında kesinleşmiş hapis ve adli para cezaları olduğu, 104 kişi hakkında ise tutuklama kararı bulunduğu belirtildi.

Ayrıca yakalananların 2'sinin 10 ile 20 yıl arasında, 6'sının 5 ile 10 yıl arasında, 33'ünün 2 ile 5 yıl arasında, 80'inin de 2 yıla kadar hapis cezalarının olduğu tespit edildi.

Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 13 mermi ve 19 gram esrar da ele geçirildi.

Yakalanan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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