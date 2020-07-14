1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet'ten 'Ayasofya'daki resimler' hakkında açıklama

Diyanet: Ayasofya Camisi'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir.
 14 Temmuz 2020 11:01
Yazdır
Diyanet'ten 'Ayasofya'daki resimler' hakkında açıklama

Diyanet: Ayasofya Camisi'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir.

Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Onuncu Daire Başkanlığının 2020/2595 nolu Kararının ardından Cumhurbaşkanlığının 2729 nolu Kararıyla Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne alınarak Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesiyle birlikte kamuoyunda gündeme gelen bazı sorular üzerine Din İşleri Yüksek Kurulu 13.07.2020 tarihinde toplanarak konuyu değerlendirmiştir. Buna göre;

İstanbul'un fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmed tarafından ebedi olarak camiye dönüştürülerek vakıf haline getirilen Ayasofya, İstanbul'un en kadim camilerinden biridir.

Hz. Peygamber'in müjdelediği İstanbul fethinin sembolü haline gelen Ayasofya'nın vakıf senedinde geçtiği üzere var olan cami niteliğinin tekrar kazandırılarak yeniden ibadete açılması hukukun bir gereğidir.

Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması yönündeki büyük özlemin gerçekleşmesi milletimizde ve tüm İslam dünyasında coşkulu bir heyecan ve sevinç meydana getirmiştir. Bu uğurda emeği olanları bütün Müslümanlar daima minnet, şükran ve dualarla yad edecektir.

Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşü içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır.

İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Ziyaretçilerin cami adabına riayet etmeleri ve mabedin mehabetine uygun davranmaları konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır.

İslam dini camilerin maddi-manevi imar ve ihyasını tüm Müslümanlara bir vazife olarak yüklemiştir (Tevbe, 9/18). Mabedlerin maddi imarı; yapımı, tamiri ve temizliğinin temini iken manevi ihyası ise Allah'ın evi olduğu bilinciyle orada sadece Allah'a ibadet edilmesi (Cin, 72/18), camilerin cemaatle doldurulması ve toplumsal fonksiyonlarının canlı tutulmasıyla mümkündür. Bu itibarla ecdadımızın bize miras bıraktığı Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi'ni, diğer camiler gibi maddi ve manevi yönden ihya etmek tüm Müslümanların ortak görevidir.

Din İşleri Yüksek Kurulu
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB, 1072 işçi alacak
14 Temmuz 2020 11:39		 OHAL Komisyonundan eski askerlerin başvurusuna ret
14 Temmuz 2020 11:25
İstanbul'da aranan 225 kişi gözaltına alındı
14 Temmuz 2020 11:00		 İstanbul'da kaymakam ve vali yardımcıları değişti
14 Temmuz 2020 10:36
HSK'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
14 Temmuz 2020 10:12		 Metro Boğaz'a iniyor
14 Temmuz 2020 09:29
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
14 Temmuz 2020 09:02		 Dişte normalleşme dönemi başlıyor
14 Temmuz 2020 08:36
Sosyal medya tasarısında tam uzlaşma yok, ekime kalabilir
14 Temmuz 2020 08:20		 Soylu: Rize'de 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz
14 Temmuz 2020 02:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - FETÖ'nün darbe girişiminin 'sır kutusu': Adil Öksüz11:39 - MSB, 1072 işçi alacak11:36 - Minik trafik dedektifi babasına ceza kesti11:33 - Kurbanlıklar İstanbul'a 16 Temmuz itibarıyla girecek11:27 - Gram altın 398 lira seviyelerinde11:26 - Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı
11:25 - OHAL Komisyonundan eski askerlerin başvurusuna ret11:22 - FETÖ'nün mali yapısına büyük takip11:22 - İstanbul'da taksici, tartıştığı müşterisine yumruk attı11:18 - FETÖ'nün 'suikast timi' cezasız kalmadı11:16 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 248 bini geçti11:15 - FETÖ'nün hain darbe girişiminin ekonomiye dolaylı maliyeti 350 milyar dolar
11:11 - Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı11:10 - Veterinerlerden kurban hizmetleri için ek tedbir istemi11:09 - Kovid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı11:08 - Bankacılık sektörü FETÖ'nün hain darbe girişiminden güçlü çıktı11:06 - FETÖ'nün TMSF'ye devredilen şirketlerin aktifleri yüzde 43 arttı
11:03 - Dolandırıcılıkla çalkalanan FETÖ'de kopuşlar yaşanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
Dişte normalleşme dönemi başlıyor
İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu
Kamu çalışnaları ve kamu emeklisine özel ekstra %10 indirim
Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok
FETÖ'cünün evinden çıkan elmasın değeri belirlenemedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vücudun hamlaması 2
Deprem 1
parmak çıtlatmak 1
kız bebeklerin tatlılığı 2
cas'ın manchester city'nin men cezasını kaldırması 1
ye kürküm ye 1
trabzonspor 1
corona virüs vaka sayısı 1
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 2
ozan güven hakkında iddianame hazırlanması 3
SON İLANLAR
Yığılca Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam