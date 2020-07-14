OHAL Komisyonundan eski askerlerin başvurusuna ret

- Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarılı olması durumunda hayata geçirmeyi planladığı atama listesindeki askerlerin göreve iade başvurularının reddine karar verdi.

Örgüt tarafından hazırlanan listede yer alan isimler bastırılan darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile meslekten ihraç edildi.

Sözde atama listesinde önemli görevlere atanacağı belirtilen 200'den fazla eski asker, kamuya geri dönebilmek için OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurdu. Komisyon, yaptığı inceleme ve değerlendirmede başvurucuların FETÖ ile irtibatları nedeniyle taleplerini reddetti.

Komisyonun başvurusun reddettiği isimler arasında darbe girişimine kadar Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı olan Faruk Bal da yer aldı.

Komisyon tarafından yapılan incelemede, Bal'ın 2014'ten itibaren ByLock üzerinden FETÖ'nün mahrem imamları ile görüşerek örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Komisyonun kararında, Bal'ın darbe girişimine fiilen katıldığı, darbe girişimi sırasında muhabere amaçlı kullanılmak için el telsizlerinin dağıtım emrini verdiği, görevli olduğu birlikten ayrılıp Ankara'ya gelerek, darbe teşebbüsüne katıldığı, FETÖ/PDY mensuplarınca hazırlanan sözde atama mistesinde İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak gösterildiği vurgulandı.

Bal'ın dosyasındaki bilgi ve belgelerin, FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakını ortaya koyduğuna yer verilen kararda, bu sebeple başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varıldığı bildirildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, geçen günlerde Bal'a, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı.

- Başvurusu reddedilen diğer eski askerler

Eski albay Yücel Topçu'ya ilişkin kararda, suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkez Komutanı olduğu ve halen Akıncı Üssü davasında yargılandığı belirtildi. Kararda, darbecilerin sözde atama listesinde Topçu'nun mevcut görevine ilaveten Maliye Bakanlığı Müsteşarı olarak gösterildiğine işaret edildi.

15 Temmuz 2016'ya kadar Hava İkmal Kurmay Albay rütbesiyle Harp Akademileri Komutanlığı Hava Harp Akademisi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan başvurculardan Tamer Özarslan için de karar verildi. Komisyonun raporunda, Özarslan'ın darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı belirtildi. Özarslan'ın Harp Akademileri Komutanlığı darbe davasını gören İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından mahkum edildiği belirtilen kararda, atama listesinde Özarslan'ın, mevcut görevinin yanı sıra İstanbul Radyosu Müdürü olarak gösterildiği ifade edildi.

Suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığı Uçuş Emniyet Şube Müdürlüğü Eğitim Uçakları Kaza Kırım İnceleme Subayı eski albay Murat Karakuş hakkındaki komisyon kararında, darbecilerce düzenlenen atama listesinde mevcut görevine devam etmesi, bununla birlikte AFAD Başkanlığına getirilmesinin planlandığına işaret edildi. Raporda, Akıncı Üssü davasında yargılanan Karakuş'un çocuklarının FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan Özel Çankaya Anafartalar Anadolu Lisesi'nde kaydı bulunduğu ve Karakuş'un örgütle bağlantısı gerekçesiyle kapatılan bir şirkete 23 Ocak 2014-18 Haziran 2016 arasında ödeme yaptığının belirlendiği vurgulandı.

Komisyonun başvurusunu reddettiği isimler arasında darbe girişimi sırasında kurmay albay rütbesiyle Kuveyt Askeri Ataşesi olarak görev yapan Mikail Güllü de bulunuyor. Komisyonun kendisine ilişkin kararında Güllü'nün, darbecilerin sözde "sıkıyönetim atama listesi"nde MKE Genel Müdürü olarak gösterildiği ve darbe girişiminin ardından Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan mahkum edildiği belirtildi.

Suç tarihinde albay rütbesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grubu Komutanlığında görevli İlhan Karasu da başvurusu reddedilenler arasında yer aldı. Komisyonun kararında Karasu'nun darbecilerin sözde atama listesinde mevcut görevine ilaveten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yer aldığı belirtildi.

Komisyon, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince "anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Hava Harp Okulu Dekanı eski kurmay albay Ahmet Gümüş'ün başvurusunu da reddetti. Komisyonun kararında, darbecilerin sözde atama listesinde Gümüş'ün mevcut görevinin devamının yanında "Is Bankası Genel Müdürü" olacağının belirtildiğine işaret edildi.

Kararda, "Darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinin ilk derece mahkemesince sabit görülerek anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu kapsamında hapis cezası ile cezalandırıldığı hususu ve gerekçeli kararda yer verilen tespit ve olgular, başvurucunun FETÖ ile irtibat ve iltisakını ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Darbe girişimi esnasında Hava Harp Akademisi Komutanlıgında Harekat Istihbarat Ana Bilim Dalı Baskanı olan eski kurmay albay Ali Orhan Tolluoğlu'nun başvurusunu karara bağlayan komisyon, Tolluoğlu'nun "sıkıyonetim direktifi" ekindeki sozde atama listesinde mevcut gorevinin yanı sıra "Ataturk Havalimanı Muduru" olarak gosterildiğini belirtti.

Tolluoğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından mahkum olduğu belirtilen kararda, başvurucunun en son görev yaptığı birim tarafından FETÖ ile iltisakı ve irtibatı olduğu yönünde değerlendirme bulunduğu bildirildi.

Komisyonun başvurusunu reddettiği isimlerden eski yarbay Emine Gülşen Torunoğlu Aslan da Akıncı Üssü davasında yargılanıyor. Komisyon kararında suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığında Plan Subayı olarak görev yapan Aslan'ın, darbecilerin atama listesinde mevcut göreviyle birlikte "Hazine Genel Müdürü" olacağının belirtildiği aktarıldı.

Darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığında Strateji ve Andlaşmalar Daire Başkanı olan eski albay Ertuğrul Uzunoğlu'nun başvurusuna ilişkin kararda, başvurucunun çocuğunun FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Özel Çankaya Anafartalar Ortaokulu'nda kaydının bulunduğu belirtildi.

Uzunoğlu'nun Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığına yer verilen kararda, çalıştığı kurumdan komisyona ulaştırılan personel bilgi dosyasına göre Uzunoğlu'nun "ByLock" kullanıcısı olduğu ve örgütün atama listesinde mevcut göreviyle birlikte "Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı" olarak görevlendirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Komisyonun başvurusunu reddettiği eski kurmay albay Hüseyin Ergezen ise suç tarihinde Kara Harp Okulu Komutanlığında görev yapıyordu. Komisyonun kararında Ergezen'in İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı. Ergezen'in darbecilerce düzenlenen atama listesinde "TRT İstanbul Müdürü" olarak görevlendirildiği belirtilen kararda, hakkında açılan dava dosyasındaki belgelere göre Ergezen'in darbe girişimi sırasında yanına askeri öğrencileri de alarak silahlı ve mühimmatlı vaziyette helikopterle TRT binasına gittiği, burada darbe teşebbüsüne yönelik eylemleri yönettiği ifade edildi.

- Başvurulara ilişkin ret gerekçesi

Komisyonun söz konusu eski askerlere ilişkin kararlarında, elde edilen bilgi, belge ve tespitlerin başvurucuların, FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduklarını ortaya koydukları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılan başvurucunun talebi yerinde görülmeyerek, başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."