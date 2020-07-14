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Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı

Kars Il Jandarma Komutanlıgınca 3 Kasım 2019 ve 29 Nisan 2020 tarihlerinde Cemce Madur alanında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden ele geçen silahların balistik incelemesi tamamlandı- Yapılan incelemede, teröristlerin Mustafa Bingöl, Süleyman Gülderen ile Veysel Çalı'nın öldürülmesi olaylarının ve 2 jandarma personelinin şehit edildiği Şırnak'taki saldırının failleri oldukları belirlendi
 14 Temmuz 2020 11:11
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Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı

Kars Il Jandarma Komutanlıgınca 3 Kasım 2019 ve 29 Nisan 2020 tarihlerinde Cemce Madur alanında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden ele geçen silahların balistik incelemesi 4 olayı aydınlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, guvenlik gucleri tarafından gerceklestirilen basarılı operasyonlarda bir taraftan teröristler etkisiz hale getirilirken diğer taraftan ele geçirilen silah ve mühimmat üzerinde yapılan incelemeler, hainlerin katıldıkları kanlı eylemleri de açığa çıkarıyor.

Kars Il Jandarma Komutanlıgınca 3 Kasım 2019 ve 29 Nisan 2020 tarihlerinde Cemce Madur alanında faaliyet gosteren PKK/KCK teror orgutu mensuplarının etkisiz hale getirilmesi sonrasında teroristlere ait ele gecen silahların balistik incelemesi tamamlandı.

Teröristlerin, 20 Kasım 2014'te Erzurum Tekman ilcesi Hacı Omer Mahallesi'nde 76 yasındaki Mustafa Bingöl, 6 Temmuz 2015'te Mus Bulanık Ilcesi Esen Tepe Mahallesi'nde 4 cocuk babası Veysel Calı ve 22 Haziran 2019'da Kars Kagızman Ilcesi Yankıpınar koyu Kırkpınar mevkisinde cobanlık yapan 53 yasındaki Suleyman Gülderen'i öldürdükleri ortaya çıktı.

Hainlerin söz konusu silahlarla 4 Agustos 2015'te Sırnak Gecitboyu ve Balveren koyleri arasında yol araması yapan birlige saldırdıkları ve Jandarma Er Kadir Akpınar ile Guvenlik Korucusu Hasan Akyol'un yaralanması, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar ve Jandarma Er Abdulkadir Pektaş'ın şehit edilmesi olayının failleri oldukları da tespit edildi.
Anadolu Ajansı
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