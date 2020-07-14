1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'suikast timi' cezasız kalmadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunup 2 polisi şehit eden darbeciler, yargılanma sürecinde her şeyi inkar etse de dava dosyasında yer alan deliller ve tanıkların söyledikleri hainliklerini ortaya koydu
 14 Temmuz 2020 11:18
Yazdır
FETÖ'nün 'suikast timi' cezasız kalmadı

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında darbeci askerlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunup, 2 polisi şehit etmesi, aradan 4 yıl geçse de hafızalardaki yerini koruyor.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele ayrılmasının ardından saldırı düzenleyip, koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker'i şehit eden suikast timi, ormanlık alana kaçtı. Suikast timindekiler, 17 gün süren çalışmaların ardından gruplar halinde yakalanarak adalete teslim edildi.

- Yaptıkları cezasız kalmadı

Saldırıyı gerçekleştiren darbeci askerler için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildiği yargılama süreci 20 Şubat 2017'de başladı.

Adliye binasındaki fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen ve 7,5 ay süren davada karar, 4 Ekim 2017'deki 7. duruşmada açıklandı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ve olaydan 13 ay sonra yakalanan eski yarbay Özcan Karacan ile Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski albay Ramazan Elmas'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

Suikast girişimini planlayan ve yöneten, davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri eski albay Ali Yazıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmedildi. Yazıcı'nın cezası, sanığın eyleminin suça yardım etme boyutunda kaldığı gerekçesiyle 18 yıla indirildi. Eski tuğamiral Tezcan Kızılema ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın beraatini kararlaştırdı.

- Nitelikli yağma" suçundan da yargılanıyorlar

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 37 sanık hakkında verilen cezaları hukuka uygun buldu.

Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Yargıtay, eski başyaver Ali Yazıcı ile eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı ve eski yarbay Hüseyin Yılmaz hakkında verilen kararı bozdu.

Sanıklardan Yazıcı ve Avcı'nın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanması devam edilirken, mahkeme heyeti sanık Yılmaz'ın ise dosyasının ayrılarak, Ankara'da yargılamasının devam ettiği dosyaya gönderilmesine hükmetti.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı koruma polislerinin 21'ine yönelik "nitelikli yağma" suçundan da aralarında Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 hükümlünün yargılanmasına devam ediliyor.

Sanıkların çoğu, yargılanma sürecinde FETÖ ile bağlantılarını ısrarla inkar etme yolunu seçti. Emniyette ve savcılıktaki avukatları nezaretinde verdiklerini ifadeleri kabul etmeseler de dava dosyasında yer alan deliller ve tanıkların söyledikleri sanıkların yalanlarını ortaya çıkardı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün darbe girişiminin 'sır kutusu': Adil Öksüz
14 Temmuz 2020 11:45		 Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı
14 Temmuz 2020 11:26
FETÖ'nün mali yapısına büyük takip
14 Temmuz 2020 11:22		 Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı
14 Temmuz 2020 11:11
Dolandırıcılıkla çalkalanan FETÖ'de kopuşlar yaşanıyor
14 Temmuz 2020 11:03		 MSB: 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu
14 Temmuz 2020 10:44
MİT ve Emniyet operasyonuyla Irak uyruklu 18 DEAŞ'lı yakalandı
14 Temmuz 2020 10:20		 FETÖ sanığı eski Ticaret ve Sanayi Oda Başkanına hapis cezası
14 Temmuz 2020 10:09
Başkent'te 'adalet mahrem yapı' operasyonu: 20 gözaltı
14 Temmuz 2020 09:52		 FETÖ'nün hücre evlerine operasyon düzenlendi: 25 gözaltı
14 Temmuz 2020 08:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:48 - Evlilik hazırlığı yapanları virüsten sonra altın fiyatları da vurdu11:45 - FETÖ'nün darbe girişiminin 'sır kutusu': Adil Öksüz11:39 - MSB, 1072 işçi alacak11:36 - Minik trafik dedektifi babasına ceza kesti11:33 - Kurbanlıklar İstanbul'a 16 Temmuz itibarıyla girecek11:27 - Gram altın 398 lira seviyelerinde
11:26 - Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı11:25 - OHAL Komisyonundan eski askerlerin başvurusuna ret11:22 - FETÖ'nün mali yapısına büyük takip11:22 - İstanbul'da taksici, tartıştığı müşterisine yumruk attı11:18 - FETÖ'nün 'suikast timi' cezasız kalmadı11:16 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 248 bini geçti
11:15 - FETÖ'nün hain darbe girişiminin ekonomiye dolaylı maliyeti 350 milyar dolar11:11 - Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı11:10 - Veterinerlerden kurban hizmetleri için ek tedbir istemi11:09 - Kovid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı11:08 - Bankacılık sektörü FETÖ'nün hain darbe girişiminden güçlü çıktı
11:06 - FETÖ'nün TMSF'ye devredilen şirketlerin aktifleri yüzde 43 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
Dişte normalleşme dönemi başlıyor
İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu
Kamu çalışnaları ve kamu emeklisine özel ekstra %10 indirim
Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok
FETÖ'cünün evinden çıkan elmasın değeri belirlenemedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hırsızlık 1
pandemi 2
ayasofya'ya namaz turlarının başlaması 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
lafı değiştirmek 1
göğermek 3
parmak çıtlatmak 1
ozan güven hakkında iddianame hazırlanması 3
corona virüs vaka sayısı 1
ayasofya'nın ibadete açılması 3
SON İLANLAR
Yığılca Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam