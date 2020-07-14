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FETÖ'nün mali yapısına büyük takip

MASAK, FETÖ'nün para trafiğinin önlenmesine yönelik çok yönlü mücadele yürütüyor- Bu kapsamda, 2019 sonuna kadar FETÖ ile ilgili 1249 finansal işlem kapsamında 524 milyon lira kurul tarafından askıya alındı
 14 Temmuz 2020 11:22
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FETÖ'nün mali yapısına büyük takip

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) para trafiğinin önlenmesine yönelik çok yönlü mücadele yürüten Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2019 yılı sonuna kadar örgütle ilgili 1249 finansal işlem kapsamında 524 milyon lirayı askıya aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MASAK, FETÖ'nün mali yapısına yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kuruluşundan güçlenmesine kadar en büyük mali kaynağını, üyeleri ve sempatizanlarından, "himmet" adı altında topladığı paralar oluşturdu. FETÖ/PDY'nin finansal yapısı temel olarak eğitim kuruluşlarının da dahil olduğu şirketler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerden oluştu. Eğitim sektörü ile faaliyetlerine başlayan örgüt, giriştiği her sektörde mal ve hizmetin üretilmesi için gerekli ara malları ve hizmetleri de üretmek üzere yeni sektörlerde faaliyet yürüttü.

FETÖ/PDY'nin yaklaşık 160 ülkede, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve şirketlerden oluşan 2 binin üzerinde kuruluşunun olduğu değerlendiriliyor. Örgütün mali büyüklüğüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Çatı İddianame'de FETÖ/PDY'nin, "Türkiye'de ve dünyada toplam 150 milyar dolar" ekonomik değeri bulunan banka, üniversiteler, okullar, yurtlar, dershaneler, medya kuruluşları, matbaalar, yayınevleri, kargo şirketleri ve diğer holdingleri bünyesinde barındıran kompleks bir yapıdan oluştuğu belirtildi.

Örgüt, yurt içinde elde ettiği gelirleri, yapılanması gerçekleştirilen ülkedeki okul veya sivil toplum kuruluşunun ihtiyaçları oranında yurt dışına da aktardı.

15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar olan süreçte yürütülen mali soruşturmalar olgunlaştırılırken, FETÖ/PDY'nin finansal sektördeki en önemli aktörlerinden olan Kaynak Holding AŞ'ye, örgütle bağlantılı şirketlerin başında gelen Koza-İpek Holding AŞ'ye ve örgütün önde gelen bağlantılı şirketlerine kayyum tayin edilme süreçlerine başlandı. Bu kapsamda, 29 Mayıs 2015'te örgütün finans sektöründeki en önemli enstrümanı olan ve sermaye şirketlerini desteklemek üzere kurulan Asya Katılım Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra ise FETÖ/PDY'nin finansal yapısına ilişkin mücadele büyük ivme kazanırken, örgüt, yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle kısa sürede yurt içindeki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu süreçte, örgütle bağlantılı eğitim ve sivil toplum kuruluşları kapatılırken, bağlantılı-iltisaklı-irtibatlı şirketlere TMSF tarafından kayyum tayin edildi.

- Finansal hareketliliği mercek altına alındı

MASAK'ın FETÖ'nün mali yapısı ile mücadelesi 17-25 Aralık darbe girişiminin hemen ertesinde başladı. MASAK bu kapsamda FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasını oluşturan eğitim ve sivil toplum kuruluşlarının finansal hareketliliklerini mercek altına alırken, yaptığı çalışmaların neticelerini ilgili kurumlarla paylaştı. Yapılan çalışmalarla, finansal sistemdeki hareketlerinin dikkat çekmemesi için suç örgütlerinin aklanmada yararlandığı yöntemlerin örgüt tarafından etkin şekilde kullanıldığı tespit edildi.

15 Temmuz hain darbe girişimiyle MASAK'ın FETÖ ile ilgili olarak yaptığı analiz çalışmaları artan hızla devam etti. MASAK, yaptığı analizlerle bir yandan soruşturma ve kovuşturma makamlarının çalışmalarına katkı verdi, diğer yandan örgütün mali sistemdeki hareketliliğini yakından takip ederek ilgili kurumlara nitelikli mali istihbarat sağladı. 2016 yılından bu yana soruşturma ve kovuşturma makamlarının talepleri çerçevesinde 50 binin üzerinde analiz dosyası neticelendirildi.

FETÖ'nün para trafiğinin önlenmesine yönelik çok yönlü mücadele sergileyen MASAK, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili hükmü kapsamında başta bankalar olmak üzere yükümlüler nezdinde aklama ve terörizmin finansmanı suçuyla ilişkili işlemlerin askıya alınmasını sağlıyor. Bu kapsamda ilgili hükmün yürürlüğe girdiği 2016'dan 2019 sonuna kadar FETÖ ile ilgili 1249 finansal işlem kapsamında 524 milyon lira askıya alındı. Bu işlemlerin ertelenmesi sonucunda hazırlanan analiz raporları, savcılık ve mahkemelere iletilirken, kolluk birimlerine de bilgi veriliyor. Böylece finansal işlemlerin önüne geçilerek hesaplardaki tutarlara el konuluyor.

Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında 2014'ten 2019 sonuna kadar savcılık ve mahkemelerden hak ve alacaklara el koyma talepleri kapsamında 2 bin 456 rapor düzenlenirken bunların 2 bin 84'ü FETÖ kapsamında gerçekleşti.

Diğer yandan MASAK, FETÖ'nün yurt dışı yapılanması ile ilgili olarak da ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını yürütüyor.
Anadolu Ajansı
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